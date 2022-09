Rehabilitationszentrum in Bad Sobernheim möchte durch Social Media Menschen informieren, motivieren und ermutigen

möchte durch Social Media Menschen informieren, motivieren und ermutigen Auf TikTok knackten sie schon mehrfach die Millionen Aufrufe

knackten sie schon mehrfach die Durch die Aufklärungsarbeit verlieren viele, speziell jüngere Patient*innen die Angst vor ihrem ersten Aufenthalt

Seit August 2019 betreibt die Asklepios Katharina-Schroth-Klinik im idyllischen Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) verschiedene Social Media Accounts. Auf Instagram folgen dem orthopädischen Rehazentrum aktuell 12,7 Tausend Menschen, auf dem Videoportal TikTok sogar fast 49 Tausend. InRLP.de hat Philipp und Leonie vom Social-Media-Team gefragt, welche Ziele sie mit ihrer Arbeit verfolgen und wie ihre Inhalte bei den Patient*innen ankommen.

Bad Sobernheimer Reha-Klinik auf Instagram und TikTok: "Wir machen das, um Aufklärung zu betreiben"

Der malerische Ort Bad Sobernheim im Nahe-Land ist seit Jahrzehnten eine Anlaufstelle für internationale Betroffene, wenn es um Fachkompetenz auf dem Gebiet Skoliose geht. Die Wirbelsäule der Patient*innen ist verkrümmt und häufig verdreht. Früh erkannt lässt sie sich jedoch mit einer Kunststoff-Orthese, dem sogenannten Korsett und spezieller Physiotherapie gut therapieren.

Laut dem Deutschen Skoliose Netzwerk (DSN) sind circa 3-5 Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Nichtsdestoweniger wissen viele Menschen von der Wirbelsäulenverkrümmung und deren Behandlungsmöglichkeiten nichts. Leonie, Janina und Philipp vom dreiköpfigen Social-Media-Team der rheinland-pfälzischen Fachklinik möchten das ändern und setzen dabei auf Instagram beziehungsweise Tiktok-Arbeit.

"Unser Hauptziel war es, den Menschen zu zeigen, dass es Tausende Leute mit Skoliose und Korsett gibt. Wir machen das, um Aufklärung zu betreiben", erzählt uns Philipp. Der Diplom-Sportwissenschaftler ist seit knapp 15 Jahren in der Klinik und berichtet von einer positiven Entwicklung der Patient*innen im offenen Umgang mit ihrer Skoliose.

So kommt die Social-Media-Präsenz bei den Betroffenen an

Im Gespräch berichten uns die beiden, dass die Idee für einen Account in den sozialen Medien schon länger bestand. In der Anfangsphase musste sich die Akzeptanz dafür erst einmal bilden, doch der Erfolg gab ihnen schnell recht: Innerhalb weniger Tage erreichte der Instagram-Kanal der Klinik 1 Tausend Follower.

Neben lehrreichen Info-Post werden dort Foto-Wettbewerbe ausgetragen, Gewinnspiele veranstaltet, die Räumlichkeiten der Klinik gezeigt und mögliche Fragen beantwortet. Besonders beliebt bei den Patient*innen sind Live-Trainings, in denen eine Stunde lang spezielle Übungen angeleitet werden, was dann auf Instagram live gestreamt wird.

Philipp und Leonie erzählen inRLP.de gegenüber weiter, dass viele sehr dankbar um die sogenannten "Anreisechats" sind. Dort können sich Patient*innen, die zur selben Zeit dort sind, im Vorfeld kennenlernen und austauschen. Mögliche Unsicherheiten und Ängste, gerade von jüngeren Menschen, werden durch diese Angebote genommen, was die beiden häufig rückgemeldet bekommen.

"Das war der absolute Hammer": Mutmach-Video erreicht 9.5 Millionen Views auf TikTok

Die Idee, neben Instagram auch das Videoportal TikTok zu bedienen, stamme von den meist jugendlichen Patient*innen, so der Diplom-Sportwissenschaftler. "Ich musste die erst mal fragen, wie das geht", erzählt er weiter. Die jungen Rehabilitand*innen suchen sich mehrheitlich eigenständig Sounds auf TikTok aus, die sie gerne umsetzen möchten, und wenden sich dann an Leonie und Philipp.

"Es ist teilweise so, dass wir gar nicht hinterherkommen bei all den Ideen", berichtet uns die Physiotherapeutin im Interview. "Unsere Patienten sind sozusagen kleine Botschafter", wird von ihrem Kollegen ergänzt. Aber nicht nur die Patient*innen, sondern auch viele Mitarbeitende der Klinik sind oft für ein spaßiges Video zu haben, um gerade den Neulingen etwas die Angst zu nehmen.

Die Social-Media-Beauftragten zeigen sich auch nach 3 Jahren immer noch überrascht und begeistert von dem Feedback, das sie bekommen. Das Highlight war jedoch ganz klar ein Video aus dem September 2020, das mittlerweile 9,5 Millionen Views auf TikTok erreicht hat. "Das war der absolute Hammer", meint Philipp.

Viel Lob, aber auch eine weiterhin bestehende Unwissenheit treibt das Social-Media-Team der Klinik an

"Wir bekommen viel Feedback, dass die Akzeptanz für das Korsett besser geworden ist und auch das Selbstbewusstsein der Leute gewachsen ist", berichtet uns Leonie. Dass diese Rückmeldung teilweise aus anderen Ländern kommen, erstaunt die beiden. "Aus der ganzen Welt kommen da Kommentare", wird von ihrem Kollegen ergänzt.

Auch die nun schon mehrfach erreichten Millionen Views auf TikTok erstaunen die beiden Skoliose-Therapeut*innen: "Unfassbar, wie viele Menschen wir auf der ganzen Welt erreichen mit unserer kleinen Klinik hier." Der erreichte Erfolg und die vielen dankbaren Rückmeldungen der durch die Social-Media-Arbeit ermutigten Patient*innen spornt die beiden weiter an.

Was sie jedoch auch zum Weitermachen antreibt, erklärt uns Philipp abschließend: "Zu viele Menschen wissen nicht, dass man dagegen was machen kann". Daher wird es auf den Kanälen der Asklepios Katharina-Schorth-Klinik weiterhin Unterstützung für Betroffene, unterhaltsame Videos und Aufklärungsarbeit, auch in der englischen Sprache, geben. Und das aus der beschaulichen Kurstadt Bad Sobernheim heraus.