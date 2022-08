Bad Neuenahr-Ahrweiler vor 27 Minuten

Tierrettung

"Mit vereinten Kräften und viel 'Reihergeflüster' konnte das Tier befreit werden": Polizei Ahrweiler wird zum Tierretter

Am Sonntagnachmittag strandete ein Fischreiher in einem ehemaligen Fischladen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Doch leider war er nicht mehr imstande, das Geschäft wieder zu verlassen. Also musste die Polizei anrücken.