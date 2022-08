Bad Kreuznach vor 3 Stunden

Trockenheit in RLP

"In diesem Jahr wird es keine Einschränkungen und Einbußen geben": Keine Weihnachtsbaum-Engpässe erwartet

Der Wunsch nach Nordmanntannen und Co. kommt jedes Jahr vor Weihnachten auf. Aufgrund der anhaltenden Dürre in diesem Jahr ist die Zahl der Ausfälle bei den Weihnachtsbaumgeschäften jedoch gestiegen. Worauf also müssen sich die Käufer einstellen?