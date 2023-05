Eine Autofahrerin ist in Niedersachsen von der Straße abgekommen und hat vor einer Grundschule zwei Erwachsene und ein Kind schwer verletzt. Die 88-Jährige selbst sowie ein weiteres Kind wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch (24. Mai 2023) mitteilte. Dass die Autofahrerin am Morgen in Bad Harzburg absichtlich gegen die Menschen gefahren ist, schlossen die Beamten aus.

Die Autofahrerin war aus zunächst ungeklärter Ursache von der abschüssigen Straße im Osten der Stadt abgekommen. Die genaue Unfallursache solle ein Sachverständiger klären. Zunächst prallte sie gegen eine 42 Jahre alte Mutter, die ihren Sohn zur Schule brachte und verletzte diese schwer. Danach stieß sie gegen ein weiteres Auto, in dem ein 31-Jähriger und dessen drei Jahre alter Sohn saßen. Ein sieben Jahre alter Junge stand an dem Auto und wurde ebenfalls getroffen. Der 31-Jährige und der Siebenjährige wurden schwer, der Dreijährige ebenso wie die 88-Jährige leicht verletzt. Alle fünf Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrerin kommt von Straße ab - Mehrere Verletzte bei Unfall

Einsatzkräfte arbeiteten den Unfall den Vormittag mit den Grundschulkindern auf. Viele hatten den Zusammenprall kurz vor Unterrichtsbeginn gesehen.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild