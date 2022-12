Im hessischen Biebergemünd ist am Donnerstag (1. Dezember 2022) ein Auto mit einer Familie darin in eine Baggerschaufel gerast. Ein Kleinkind musste wiederbelebt werden. Alle Fahrzeuginsassen sind schwer verletzt worden.

Der 33-jährige Autofahrer ist, Medienberichten zufolge, möglicherweise zu schnell auf der Bundesstraße 276 unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor er dann die Kontrolle über sein Auto, in dem sich auch seine Partnerin und zwei Kinder befanden. Das Auto war in eine abgestellte Baumaschine mit auf den Boden gesenkter Baggerschaufel gerast, die sich auf dem dortigen Firmengelände befand.

Radlader-Schaufel schlitzt Auto auf: Vier Insassen werden schwer verletzt

Der Bild zufolge handle es sich bei der Baumaschine um einen Radlader mit einem ungefähren Gewicht von 25 Tonnen. Beim Aufprall habe die Maschine sich kaum bewegt, daher habe die Schaufel die Front des Autos aufgeschnitten. Zudem habe der Wagen Feuer gefangen, das wenig später von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Alle vier Insassen hatten sich schwere Verletzungen zugezogen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer sei im Auto eingeklemmt gewesen und aus dem Wrack geschnitten worden. Eines der Kinder, ein Kleinkind, sei wiederbelebt worden. Bild berichtete zudem, dass die Feuerwehr wohl nach abgetrennten Gliedmaßen der Unfallopfer Ausschau halten musste, die gegebenenfalls durch Operationen wieder angenäht werden können.

Nach aktuellem Stand ist noch nicht klar, ob der 33-Jährige und die 41-Jährige die Eltern der beiden Kinder sind. Außerdem ist der genaue Unfallhergang ebenfalls noch nicht geklärt. Ein Gutachter ist zur abgesperrten Unfallstelle hinzugerufen worden.