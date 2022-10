B10 bei Pirmasens: 24-Jährige stirbt bei Unfall

Pirmasens vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

LKW kracht in den Gegenverkehr: 24-Jährige stirbt bei Unfall auf der B10

Ein 24-jähriger Autofahrer verunglückte auf der B10 in Richtung Zweibrücken am Samstag (8. Oktober 2022). Sie erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle.