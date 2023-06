Camping vor der Haustür: Ein besonders kinderfreundlicher Campingplatz liegt in Franken

Ein aufregender Tag im Grünen, Baden im See und abends gemütlich vor dem Grill zusammensitzen – Campingurlaub ist für viele die perfekte Art, die Ferien zu genießen. Dazu gibt es auch in Deutschland zahlreiche tolle Destinationen. Vor allem beim Campen mit Kindern lohnt es sich, sich vorher zu informieren, welche Campingplätze besonders kinderfreundlich sind. Wir haben die Vorschläge von reisereporter.de für dich zusammengestellt und informieren dich über zehn tolle Campingplätze für den Urlaub mit Kindern in Deutschland.

Campingurlaub mit Kindern - die Auswahl des richtigen Campingplatzes

Ausschlaggebend für die Kinderfreundlichkeit bei Campingplätzen ist wohl die Tatsache, dass die Kleinen hier ausdrücklich willkommen sind. Kinder benötigen zudem viel Bespaßung, Action und Abenteuer. Es ist daher entscheidend wie gut der Campingplatz mit Möglichkeiten zu Sport und Spiel oder gar einem Animationsprogramm ausgestattet ist.

Natürlich soll auch die gemeinsame Zeit als Familie nicht zu kurz kommen, so sind die meisten Campingplätze in eine interessante Naturregion eingebettet, in der es einiges zu entdecken gibt. Auch Ausflugsziele in der Gegend können vorher recherchiert werden, um den Kleinen ihren Traum vom Achterbahn-Fahren im Freizeitpark wahr zu machen.

1. Campingplatz Grüntensee International

Inmitten der herrlichen Landschaft des Allgäus wartet der Campingplatz Grüntensee-International. Neben der Möglichkeit zum Baden im See gibt es hier außerdem einen Kinder- und Jugendraum, einen Volleyballplatz, einen Fußballplatz und einen Kinderspielplatz. Auch Hunde sind hier willkommen und in den modernen Sanitäranlagen finden sich großräumige Familienduschen.

Darüber hinaus hat die Lage des Campingplatzes einiges zu bieten. Wandere in den Hügeln des Allgäus, umrunde den See zu Fuß oder mit dem Rad oder lass dich von der heimischen Kulinarik verwöhnen - zum Beispiel im Restaurant auf dem Campingplatz.

Kontakt: +49 8365 375; info@camping-gruentensee.de

+49 8365 375; info@camping-gruentensee.de Adresse: Grüntenseestraße 41, 87497 Wertach/Oberallgäu

2. Alfsee Ferien- und Erlebnispark

Der 5-Sterne-Ferien- und Erlebnispark Alfsee im Osnabrücker Land, bietet unzählige Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung mit deinen Kindern. Bereits das Übernachten kann hier zum Abenteuer werden: In einem der Häuschen im "Germanenland", die für sechs oder vier Personen geeignet sind. Die Hütten hier nehmen ihre Bewohner*innen mit auf eine Zeitreise ins Reich der Germanen und verzaubern mit ihrem rustikalen Aussehen und ihrer Einbettung in ein germanisches Dorf. Der zugehörige Abenteuerspielplatz ist ein besonderes Highlight für die Kleinen.

Aber damit nicht genug: Im Übernachtungspreis enthalten ist die Bespaßung deiner Nachkömmlinge durch Animation mit Clown "Ati", einer Minidisco und weiteren spannenden Programmangeboten. Die vorhandenen Spielplätze, eine Seilbahn, ein Kletterparkour und sogar die Möglichkeit zum Wasserskifahren sorgen für ordentlich Action für die Kinder.

Kontakt: +49546492120; info@alfsee.de

+49546492120; info@alfsee.de Adresse: Am Campingpark 10, 49597 Rieste

3. Prümtal-Camping Oberweis

Im Westen Deutschlands liegt das romantische Mittelgebirge der Eifel. Inmitten dieser Idylle befindet sich dieser besondere Campingplatz, dessen großer beheizter Pool Kinderaugen leuchten lässt. Daneben gibt es außerdem ein breites Animationsprogramm und einen Fußball- und Basketballplatz sowie einen Abenteuerspielplatz.

In der Region gibt es auch einige spannende Highlights zu entdecken. So lohnt sich beispielsweise ein Familienausflug in den "Dinosaurierpark Teufelsschlucht", in dem Nachbildungen der Urzeitriesen bewundert werden können. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel stellen die "Irreler Wasserfälle" dar.

Kontakt: +49 6527 929 20; info@pruemtal.de

+49 6527 929 20; info@pruemtal.de Adresse: In der Klaus 17, D - 54636 Oberweis

4. Waldcamping Brombach

Das Meer Frankens wartet auf dich und deine Kinder bei dieser Campingplatz-Perle in der Nähe des Brombachsees in Mittelfranken. Die Besonderheit hier ist die Lage mitten im Wald, welche die pure Idylle der Natur mitten im Fränkischen Seenland verspricht. Der Große Brombachsee, Frankens berühmtestes Gewässer, ist hier nur einen Fußweg entfernt und garantiert Badespaß für dich und deine Kleinen. Am See werden tolle Wassersport-Aktivitäten, die jeden Tag mit einer Prise Action verfeinern.

Auf dem Gelände versorgen ein Beach-Volleyball- und ein Fußballfeld die Kinder mit Möglichkeiten zur physischen Betätigung. Dazu kommen ein Niedrigseilgarten und eine Trampolinanlage. Auch diverse Tischtennisplatten und Spielplätze beschäftigen die Kleinen beim Waldcamping am Brombachsee. Und damit nicht genug: In der Umgebung können zahlreiche tolle Freizeitziele angesteuert werden, so zum Beispiel bei einem Ausflug ins nahegelegene Waldfreibad in Pleinfeld. Für verregnete Tage wartet ein Indoor-Funpark - der größte und modernste seiner Art in Süddeutschland - mit diversen Attraktionen auf: Lasertag, Schwarzlicht-Minigolf, Escape Room Sodicarts, Crazykarts und sogar Fußball-Billard.

Kontakt: anfrage@waldcamping-brombach.de

anfrage@waldcamping-brombach.de Adresse: Sportpark 13, 91785 Pleinfeld

5. Vitalcamp Bayerbach

In diesem Campingresort in Niederbayern wird Komfort einzigartig mit dem naturnahen Camping-Erlebnis kombiniert. Einzigartig ist hier auch die Möglichkeit zum Panorama-Campen, denn 330 Stellplätze sind so angelegt, dass sie einen fantastischen Ausblick über die umliegende Natur bieten.

Im Vitalcamp-Resort sind Familien herzlich willkommen, so sorgt eine großzügige Outdoor-Spielelandschaft für die Beschäftigung der Kleinen auf dem Gelände.

Hinzu kommt ein extra Ferienprogramm für Kinder, wo sie sich bei Schwimmkursen beweisen können oder einen Alpaka-Hof besichtigen können. Auch an Ausflugszielen in der Region mangelt es nicht. Tierische Freude bereitest du deinen Juniors zum Beispiel mit einem Besuch im "Erlebnispark Voglsam" oder im "Pferdland Gillöd". Auch der bekannte Bayernpark ist nur knapp 45 Minuten mit dem Auto entfernt. Hier sind Abenteuer und Action garantiert.

Kontakt: +49 85 32 927 80 70; info@vitalcamping-bayerbach.de

+49 85 32 927 80 70; info@vitalcamping-bayerbach.de Adresse: Huckenham 11, 94137 Bayerbach

6. Eurocamp Spreewaldtor

Nur wenige Meter trennen dich und deine Kinder auf diesem Campingplatz vom Groß-Leuthener-See, der mit einer Erfrischung im kühlen Nass belohnt. Das Gleiche funktioniert auch im eigenen Freibad, in dem im Sommer unter anderem Aqua-Fitness und Moonlight-Schwimmen angeboten werden. Ab dem Sommer 2023 gibt es hier außerdem einen Whirlpool, der neben den anderen Wellnessangeboten - wie zum Beispiel einer Sauna - für ordentlich Entspannung sorgen wird.

Während der Feriensaison bietet der Campingplatz ein buntes Programm der Kinderanimation, bestehend aus kreativen und sportlichen Aktivitäten und sogar einer Kinderdisco.

Um den Platz herum lädt die idyllische Natur des Spreewaldes zum Erkunden ein und das am besten vom Sattel eines Fahrrads aus, welche auf dem Campingplatz ausgeliehen werden können.

Kontakt: +4935471303, info@eurocamp-spreewaldtor.com

+4935471303, info@eurocamp-spreewaldtor.com Adresse: Neue Straße 1, 15913 Groß Leuthen

7. Camping Stover Strand Kloodt

Der Elbstrand neben dieser Camping-Unterkunft verleitet die Kleinen zum Sandburgenbauen und Buddeln und das ganz in der Nähe der Hanse-Metropole Hamburg. Neben einem abwechslungsreichen Ferienprogramm der Kinderanimation sind besonders die Kinderkochkurse ein echtes Highlight auf diesem Campingplatz.

Für einen spannenden Ausflugstag mit der ganzen Familie ist der "Heide Park Soltau" das perfekte Ziel. Im Marsch der Elbe lassen sich erholsame, aber auch actionreiche Tage in der Natur verbringen, die Abende genießt ihr am besten im Restaurant auf dem Campingplatz oder beim Sonnenuntergang auf der Terrasse des Hausboot-Beachklubs.

Kontakt: +49 4177430; info@stover-strand.de

+49 4177430; info@stover-strand.de Adresse: Stover Strand 10, 21423 Drage

8. Freizeitpark am Emsdeich

Ein Urlaub in Ostfriesland stellt eine wunderbare Kombination aus Natur, Bewegung und Entspannung dar. Geschwommen und geplantscht wird im Naturbadesee, an dem es außerdem die Möglichkeit zum Ausleihen von SUP-Boards und Tretbooten gibt.

Der Spielplatz auf dem Campingplatz ist nicht nur für die Kinder zu nutzen: Im Rahmen eines Mehrgenerationen-Spielplatzes kommen hier auch die Erwachsenen auf ihre Kosten.

Zahlreiche Veranstaltungen, Grillfeste und Live-Musik machen deine Urlaubsabende in Ostfriesland unvergesslich. Die Region lockt vor allem dank zahlreicher Radtouren, die dich über Felder und Wiesen durch die Natur führen.

Kontakt: +49 55 / 92 00 40; info@ostfriesland-camping.de

+49 55 / 92 00 40; info@ostfriesland-camping.de Adresse: Deichstraße 7a, 26810 Westoverledingen

9. Südsee-Camp in Niedersachsen

Endlose Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken gibt es im Südsee-Camp in Niedersachsen bei Soltau. Im zugehörigen Indoor-Spaßbad wartet ein Wellenbecken, eine Wildwasserrutsche und das Highlight – der Indoorspielplatz „Piratennest“ mit zahlreichen Rutschen und Möglichkeiten zum Klettern.

Darüber hinaus gibt es ein Animationsprogramm für die Kleinen, das jede Woche wechselt, darunter Basteln, Minigolf und Wikingerschach. Während die Jüngsten gut aufgehoben sind beim "Kidstreff" laden die Fitness- und Sportangebote auf dem Campingplatz auch die Erwachsenen zum Mitmachen ein. Ausflüge in der Umgebung führen in die romantischen Felder der Lüneburger Heide oder in den bekannten Freizeitpark "Heidepark Resort".

Kontakt: +49 5196 - 980 116; info@suedsee-camp.de

+49 5196 - 980 116; info@suedsee-camp.de Adresse: Südsee Camp 1, 29649 Wietzendorf

10. Camping Kirchzarten

Der Schwarzwald ist eine besonders beliebte Ferienregion, denn im erholsamen Wald wird dein Urlaub zur puren Entspannung. Auf dem Campingplatz Kirchzarten verhelfen dir moderne Sanitäranlagen, Einkauf- und Gastronomieoptionen zu einem sorglosen Aufenthalt.

Für Kinder ist das Schwimmbad die Sensation im Sommer. Weitere Möglichkeiten für Spiel und Spaß finden sie in der Ausübung von Volleyball, Tischtennis und Minigolf oder dem Toben auf dem Kinderspielplatz. Auch für die Betreuung der Kleinen sorgt ein spannendes Animationsangebot in den Ferien. Ausflugsmöglichkeiten gibt es im Schwarzwald wie Sand am Meer, darunter auch die Option, auf Lama- oder Alpaka-Wanderung zu gehen. Radfahren und Wandern verpassen jedem Urlaubstag die nötige Portion Bewegung und nicht zu vergessen – der "Europapark Rust" liegt hier in greifbarerer Nähe.

Kontakt: anfragen@camping-kirchzarten.de

anfragen@camping-kirchzarten.de Adresse: Dietenbacher Straße 17, 79199 Kirchzarten

