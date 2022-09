Die rot-weißen Markierungen an Straßenlaternen sind nicht einfach nur irgendein "Aufkleber", den man nicht zu beachten braucht. Es handelt sich dabei tatsächlich um offizielle Verkehrszeichen. International ist eher nicht bekannt, aber in Deutschland und Österreich ist es ein offizieller Hinweis.

Das Straßenverkehrszeichen findet sich bereits in der Straßenverkehrsordnung (StVO) von 1937. Mit den Bildern 35 und 36 werden der "Ring für Laternenpfähle" und das "Schild für Laternen an Überspannungen" dargestellt. Der Laternenring zieht sich in der Regel auf etwa eineinhalb Metern Höhe einmal um den Laternenmast.

Das steckt hinter dem Laternenring

"Das Zeichen kennzeichnet innerhalb geschlossener Ortschaften Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten. In dem roten Feld kann in weißer Schrift angegeben sein, wann die Laterne erlischt", heißt es in der Anlage 3 des § 42 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Seite Frag den Fahrlehrer weist außerdem darauf hin, dass man sein Auto beleuchten muss, wenn es die Nacht über am Fahrbahnrad parken will und die Laternen mit dem Aufkleber gezeichnet sind. Innerorts müsse man die Seite des Fahrzeugs, die der Fahrbahn zugewandt ist, mit der Parkleuchte kenntlich machen. Alternativ kann auch das Standlicht an beiden Seiten sowie dem hinteren Kennzeichen leuchten.

Zum Laternenring - auch Zeichen 394 genannt - gab es sogar schon einige Gerichtsurteile. So hat das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigt, dass Autofahrer*innen darauf vertrauen können, dass die Laterne die ganze Nacht leuchtet, wenn sie nicht mit dem Aufkleber markiert ist. Das Oberlandesgericht Braunschweig urteilte aber auch, dass Autofahrer*innen sich aber selbstständig darüber informieren müssen, ob die Straßenbeleuchtung die ganze Zeit brennt. Das bayerische oberste Landesgericht hat dagegen versichert, dass eine Laterne nicht ausgeschaltet werden darf, wenn das Zeichen 394 fehlt.