Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist wegen eines Fotos von seiner Reise nach Neustrelitz massiv in die Kritik geraten. Es zeigt ihn ohne Maske in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn.

Auch in einem kurzen Video aus dem Zug, in dem er seine Pläne für einen Besuch in Neustrelitz erläuterte, trug er keine Maske. Im Kurznachrichtendienst Twitter wurde daraufhin darauf hingewiesen, dass in Zügen eine Maskenpflicht gelte. "Es ist vorbei!", schrieb ein Nutzer. "Danke für die offizielle Aufhebung der Maskenpflicht durch Herr Steinmeier."

Die Sprecherin des Bundespräsidenten, Cerstin Gammelin, stellte jedoch klar, Steinmeier habe in dem Regionalexpress eine FFP2-Maske getragen. "Er hat diese für ein Video-Statement abgenommen. Außerdem war er gebeten worden, für ein Foto die Maske einen Moment abzunehmen. Im Anschluss hat er die Maske wieder getragen", schrieb Gammelin auf Twitter.

Steinmeier hatte für seine Reihe "Ortszeit" seinen Amtssitz für zweieinhalb Tage nach Neustrelitz verlegt und war dorthin mit dem Zug gefahren. Das offizielle Foto, das ihn beim Aktenstudium zeigt, wurde auf seiner Internetseite veröffentlicht, das Video auf seinem Instagram-Account.

