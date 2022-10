Bereits Ende September stieg das Thermometer kaum mehr über 15 Grad Celsius. Für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland war das definitiv schon zu kalt und sie schmissen noch vor Saisonstart ihre Heizung an. Und das trotz Gasknappheit und horrenden Kosten. Der Städtetag zeigte sich aufgrund dieser Entwicklung sehr besorgt, und Städtetags-Präsident Markus Lewe (CDU) hat einen Appell an die Menschen hierzulande gerichtet.

Der Oberbürgermeister von Münster rief in einem Zeitungsinterview zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen auf. "Mir macht Sorgen, wie stark bei den privaten Haushalten gerade der Gasverbrauch angestiegen ist", sagte der Kommunalpolitiker Anfang dieser Woche den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir alle müssen uns noch mehr einschränken - überall da, wo wir Energie verbrauchen. Und es sind die kleinen Dinge, die im Großen viel bewirken können: Auf Komfort zu verzichten, vor allem beim Heizen, ist viel wert."

"Kleine Dinge bewirken Großes" - Städtetag mahnt zum Energiesparen

Lewe mahnte Bund und Länder vor den Gesprächen an diesem Dienstag im Kanzleramt zur Geschlossenheit. Die Energiekrise dürfe die Menschen nicht überfordern. "Die Gaspreisbremse jetzt einzuführen, ist ohne Alternative und kommt gerade noch rechtzeitig", sagte der CDU-Politiker. "Sie muss jetzt sehr schnell klug konzipiert werden." Wenn private Haushalte einen Grundbedarf von 80 Prozent des Gas-Verbrauchs vergünstigt bekämen, bleibe der Sparanreiz bestehen.

Die Ampelkoalition hatte am Donnerstag einen neuen "Abwehrschirm" von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen wegen der steigenden Energiepreise zu stützen. Die umstrittene Gasumlage ist vom Tisch - dafür soll es eine Gaspreisbremse geben. Mindestens für einen Teil des Verbrauchs sollen die Preise so gedeckelt werden, dass private Haushalte und Firmen nicht überfordert sind. Was das genau bedeutet, ist aber noch offen. Eine Kommission soll bis Mitte Oktober Vorschläge machen. Bund und Länder beraten am Dienstag über Entlastungen in der Energiekrise.

