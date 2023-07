Update vom 07.07.2023,: Auto von vermissten US-Soldaten gefunden - Sergeant könnten Konsequenzen drohen

Die Spur des am Stützpunkt Ansbach stationierten vermissten US-Army Staff Sergeants Jonathan Lane führt offenbar nach Rheinland-Pfalz. Dort wurde jetzt das Auto des vermissten Mannes gefunden, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Eine Nachfrage des inFranken.de-Schwesterportals inRLP.de bei der Military Police in Rheinland-Pfalz blieb bisher unbeantwortet. Die Polizei leitete sofort Suchmaßnahmen ein, die aber ohne Erfolg verliefen. Trotzdem geht die Polizei nicht davon aus, dass sich der Soldat in einer Notlage befindet, so der Sprecher auf Nachfrage. Wie der BR berichtet, habe es Tage nach der Vermisstenanzeige ein Lebenszeichen des 31-Jährigen gegeben.

Die US-Army sucht währenddessen weiterhin nach ihrem Soldaten. Auch über die sozialen Medien baten die Soldaten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Kameraden. Laut Angaben der US-Armee gab es am 27. Juni das letzte Lebenszeichen vom vermissten Soldaten. Alle Versuche, ihn in den darauffolgenden Tagen zu kontaktieren, schlugen fehl. Am 29. Juni meldete er sich auch nicht zum regulären Dienst - seitdem gilt er als "unerlaubt abwesend".

Einheit sucht weiter nach ihrem Kameraden

Lane drohen Konsequenzen, wenn er freiwillig von seiner Einheit fernbleiben und in den nächsten Wochen nicht zurückkehren sollte. Ein US-Soldat, der seiner Einheit mehr als 30 Tage aus freien Stücken fernbleibt, gilt nach amerikanischem Militärrecht als Deserteur. Das sagte eine Sprecherin der Army dem BR auf Nachfrage. Eine "unerlaubte Abwesenheit" von mehr als 30 Tagen hat demnach eine unehrenhafte Entlassung, der Verlust aller Zahlungen und eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr zur Folge.

Originalmeldung vom 05.07.2023, 14.12 Uhr: Meldete sich nicht zum Dienst - US-Soldat von fränkischem Stützpunkt verschwunden

Bereits seit Ende Juni fehlt vom US-Army Staff Sergeant Jonathan Lane jede Spur. Der 31-jährige US-Soldat ist am Stützpunkt Ansbach stationiert und vor allem bei der US-Luftwaffe in Katterbach tätig.

Seit Ende Juni vermisst - US-Soldat meldet sich nicht mehr zum Dienst

Derzeit untersuchen zwei US-Einheiten - das Department of Emergency Services (DES) und die Criminal Investigation Division (CID) - das Verschwinden des Soldaten. Auch die lokalen Polizeibehörden seien laut der US-Armee in die Suche nach dem vermissten 31-Jährigen involviert. "Die Sorge Nummer eins gilt der Sicherheit und Gesundheit unseres Soldaten", heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte für Europa und Afrika auf Twitter.

Jonathan Lane arbeitet als Hubschrauber-Mechaniker am Stützpunkt Katterbach und ist Teil des 1. Bataillons des 214. Luftwaffenregiments. Seine Einheit habe mehrfach erfolglos versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und seinen Verbleib zu klären, heißt es von den zuständigen US-Stellen. Diese bitten nun die Bevölkerung in der Region um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49 9802-83-2485 entgegen.

