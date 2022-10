Mitglieder der "Letzten Generation" sorgen erneut für Furore: Die Klima-Aktivisten sollen am Montagvormittag (10. Oktober 2022) sowohl im Bundestag als auch im Verkehrsministerium den Feueralarm ausgelöst haben. Was sie mit der Aktion bezwecken wollen, erklären die Aktivisten in einem kürzlich veröffentlichten Statement.

Die dröhnenden Sirenen würden die aktuelle Krise verdeutlichen, in der sich Deutschland befindet, so die "Letzte Generation" in einer Pressemitteilung. "Wir befinden uns in einem Klima-Notfall und die Regierung hat die Pflicht, entsprechend zu handeln."

Feueralarm im Bundestag: "Letzte Generation" protestiert erneut

Die Mitglieder führen als Hauptbeweggrund für ihren Protest Umweltschutz an: Extreme Wetterlagen würden zukünftig immer häufiger Ernten ruinieren sowie zu Überflutungen führen, erläutert Sprecherin Aimee van Baalen. "Bleiben Schutzmaßnahmen aus, werden Leid, Angst und Verzweiflung der Menschen in unserem Land so groß werden, dass Rechtsstaat und Demokratie selbst in Gefahr sind." Daher sähen sich die Aktivisten verpflichtet, "jetzt Alarm zu schlagen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Der 19-jährige Malte Nierobisch sei laut eigenen Angaben für den Alarm verantwortlich. Die Pressestelle des Bundestags bestätigte laut Medienberichten zwar den Feueralarm, äußerte sich aber noch nicht dazu, wer diesen auslöste.

Zudem haben die Klimaschutz-Demonstranten erneut die Berliner Stadtautobahn an mehreren Stellen blockiert. Sie saßen am Montagmorgen seit 8 Uhr an mindestens sieben Ausfahrten auf der Straße, wie die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale mitteilten. An einigen Stellen hatten sich die überwiegend jungen Menschen auf der Straße festgeklebt. Es kam zu Staus. Die Polizei räumte mehrere Ausfahrten nach ein oder zwei Stunden wieder frei.

Das wollen die Klima-Aktivisten bezwecken

Die Gruppe "Letzte Generation" hatte bereits in der vergangenen Woche erneute "massenhafte Autobahnblockaden" ab diesem Montag angekündigt. Sie forderten ein Tempolimit auf Autobahnen, einen "bezahlbaren ÖPNV für alle" sowie grundsätzlich eine andere Klimapolitik.

Heftig kritisiert wurde der aktuelle Protest sowohl von der Berliner FDP als auch von der Polizeigewerkschaft GdP, die den Aktivisten vorwerfen, Chaos auf den Straßen auszulösen und damit auch Verkehrswege für Rettungseinsätze zu blockieren.