Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen waren am Donnerstag gestört. Neben dem Airport Nürnberg waren unter anderem die Flughäfen Düsseldorf und Dortmund in Nordrhein-Westfalen zeitweise betroffen. Die Fehlersuche lief dort noch.

Auch die Website des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt.

Großangelegter Hackerangriff vermutet - Webseiten zahlreicher Airports kollabiert

Laut einem Sprecher des Albrecht-Dürer-Airports in Nürnberg handelt sich vermutlich um eine Attacke, bei der die Website in kürzester Zeit so viele Anfragen bekommt, dass sie wegen Überlastung in die Knie geht.

Die Probleme hätten keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr in Nürnberg, sagte der Sprecher. Die Website sei von den übrigen Flughafen-Systemen getrennt.

