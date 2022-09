Rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille : 50.000 Helfer*innen ausgezeichnet

Im Juli 2021 wurde das nördliche Rheinland-Pfalz von einer verheerenden Flutkatastrophe getroffen. Rund 50.000 Kräfte, die in dieser schweren Zeit nicht nur geholfen, sondern dabei teils auch ihr eigenes Leben riskiert haben, wurden mit der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille ausgezeichnet. Die 19-jährige Feuerwehrfrau Katharina Kraatz, die während des Einsatzes ihr Leben verloren hat, wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz für besonders mutiges Verhalten ausgezeichnet.

"Große Taten der Menschlichkeit": 50.000 Helfer*innen mit der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille ausgezeichnet

Sie seien in Stunden, Tagen und Wochen größter Not selbstlos für ihre Mitmenschen da gewesen - rund 50.000 haupt- und ehrenamtliche Kräfte, die nun durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz für ihren Einsatz während der Flutkatastrophe im Ahrtal mit der Flutmedaille 2021 geehrt wurden. Darunter befinden sich rund 35.000 Angehörige der Blaulichtfamilie aus Rheinland-Pfalz sowie rund 15.000 Kräfte aus anderen Ländern.

"Heute stehen Menschen im Mittelpunkt, die sich in einer Katastrophensituation, wie sie unser Land noch nie zuvor erlebt hat, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens für andere eingesetzt haben. Wir sind heute zusammengekommen, um dafür unsere ganz besondere Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken", so Dreyer bei der Festveranstaltung in der Staatskanzlei. Die vergebene Medaille wurde von der Landesregierung gestiftet.

"Rund 50.000 Einsatzkräfte werden ausgezeichnet, die ein Verdienst eint: Sie haben außergewöhnliche Hilfe geleistet und Solidarität gezeigt. Das sind große Taten der Mitmenschlichkeit", ehrte die Ministerpräsidentin die Einsatzkräfte. Sie hätten im Ahrtal den "längsten Rettungseinsatz der deutschen Geschichte" gefahren und mit ihrer Hilfe für Lichtblicke, Hoffnungszeichen und Zukunftsmut gesorgt. "Es zeigte sich in den Stunden der Not: Die Menschen halten zusammen. Und auf die Blaulichtfamilie ist Verlass! Sie sind IMMER DA", würdigte Dreyer die Einsatzkräfte.

60 Helfer*innen stellvertretend bei Festveranstaltung in der Staatskanzlei geehrt

An dem Festakt in der Staatskanzlei konnten nicht alle 50.000 Geehrten teilnehmen. Deshalb wurden stellvertretend rund 60 Helfer*innen der Feuerwehren, der Spezialkräfte der Feuerwehr-Taucherstaffel und der DLRG, der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter Unfall-Hilfe (JUH), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Malteser Hilfsdienst (MHD), der Integrierten Leitstellen Koblenz und Trier, der ADAC Luftrettung, der Psychosozialen Notfallversorgung sowie der Polizei Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die Fluthilfemedaille besteht aus einer Ordensmedaille am Band und einer dazugehörigen Urkunde. Sie wird an alle Einsatzkräfte der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und der Polizei in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus verliehen, die mindestens einen eintägigen Einsatz geleistet haben. Für die Kräfte von Bundespolizei, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk stiftet die Bundesregierung eine Medaille.

Aber auch die ungebundenen Helfer*innen wurden im Rahmen der Veranstaltung gewürdigt. "Es ist ein Ausdruck von gelebtem bürgerschaftlichem Engagement und auch von Nächstenliebe in der Not, wenn Menschen sich aufmachen, um spontan zu helfen. Auch diesen Menschen danken wir für ihren selbstlosen Einsatz", sagte Malu Dreyer. Das Engagement dieser Menschen soll im November mit einer eigenen Veranstaltung gewürdigt werden.

Bei Fluteinsatz verstorben: Katharina Kraatz mit Feuerwehr-Ehrenkreuz für besonders mutiges Verhalten gewürdigt

Zu den am Montag geehrten Personen gehört auch Katharina Kraatz. Die 19-jährige Feuerwehrfrau hat bei dem Einsatz ihr Leben verloren. Malu Dreyer verlieh ihr posthum das Feuerwehr-Ehrenkreuz für besonders mutiges Verhalten. Die Eltern der Verstorbenen nahmen die Auszeichnung entgegen.

"Katharina Kraatz hat ihr Leben beim Helfen während des Einsatzes auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel verloren, als sie einer älteren, bettlägerigen Frau in einem Mobilheim beistand. Ihre Kameraden versuchten, Katharina noch zu retten – doch die Wassermassen ließen das nicht zu", berichtete die Ministerpräsidetin von dem solidarischen Einsatz der jungen Frau.

"Auch wenn wir das Geschehene nicht ungeschehen machen können, wollen wir heute in besonderer und würdevoller Weise Katharina Kraatz gedenken und sie ehren. Wir alle verneigen uns vor der jungen Feuerwehrfrau, die in Ausübung ihres Dienstes für unsere Gesellschaft ihr Leben verloren hat", so Malu Dreyer. Auch Udo Kraatz, der Vater der Verstorbenen, befand sich in der Flutnacht im Einsatz. Er war der erste Helfer, der die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille erhalten hat.