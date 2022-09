• Gesetzlicher Mindestlohn wird erhöht

• Bei Mini- und Midijob werden die Verdienstgrenzen angehoben

• Kontrollen bei Heizungen werden verpflichtend

• Neue Corona-Regeln treten in Kraft

• Auch beim BAföG gibt es Anpassungen und Änderungen

Mit Beginn des Monats Oktober ändert sich einiges für die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Die wichtigsten Änderungen und Beschlüsse haben wir für euch in diesem Artikel aufgelistet.

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns

Bei seiner Einführung im Jahr 2015 betrug der gesetzliche Mindestlohn noch 8,50 Euro. Seitdem wurde er stetig angehoben. Zuletzt war dies Mitte dieses Jahres, konkret am 1. Juli 2022, der Fall. Dabei wurde er auf die aktuell noch gültigen 10,45 Euro erhöht.

Ab Anfang Oktober wird der Mindestlohn nochmals deutlich angehoben und liegt dann deutschlandweit bei 12 Euro brutto pro Stunde. Hintergrund der Anpassung ist die Inflation.

Weiterhin gilt der gesetzliche Mindestlohn nicht für Praktikanten (unter drei Monaten Praktikumsdauer), Auszubildende, Ehrenamtliche und Langzeitarbeitslose. Auch Jugendliche unter 18 Jahren und ohne abgeschlossene Ausbildung haben keinen Anspruch auf Mindestlohn.

Mini- und Midijob: Anhebung der Verdienstgrenzen

Durch die Erhöhung des Mindestlohns steigen im gleichen Zug auch die monatlichen Verdienstgrenzen für Mini- und Midijobs an. Genauso wie das Plus beim Mindestlohn wurde dies im "Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung" festgelegt.

Zunächst zu den Minijobs: Bei diesen lag die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze bisher bei 450 Euro monatlich und steigt ab Oktober auf 520 Euro an. Das Besondere: Die Geringfügigkeitsgrenze ist nicht wie zuvor fest, sondern wird zukünftig dynamisch ausgestaltet. Das bedeutet, dass sie sich zukünftig an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren soll. Sollte der Mindestlohn nochmals erhöht werden, steigt demnach auch die Verdienstgrenze. Diese Neuerung stieß laut einem dpa-Bericht aber auch auf Kritik, insbesondere vonseiten der Gewerkschaften. Durch die Anhebung bestünde die Gefahr, dass Minijobs immer mehr reguläre Arbeitsplätze verdrängen würden, so die Arbeitnehmervertreter.

Nun zu den Midijobs: Als Midijob wurde bisher ein Jobverhältnis bezeichnet, dessen Verdienst zwischen 450,01 Euro und 1300 Euro lag. Diese Obergrenze verschiebt sich ebenfalls Anfang Oktober um 300 Euro nach oben und liegt somit zukünftig bei maximal 1600 Euro. Außerdem sollen Beschäftigte mit Entgelten innerhalb des Übergangsbereichs entlastet werden, indem sich der Faktor zur Berechnung der Beitragslastverteilung verändert. Dadurch entfällt künftig eine höhere Belastung auf den Arbeitgeber, während sich die Beitragsbelastung für den Arbeitnehmer verringert.

Heizungs-Check wird Pflicht

Viele Menschen haben die Kontrollen ihrer Heizungsanlagen jahrelang schleifen lassen. In der aktuellen Krise könnte dieser Umstand besonders schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb soll damit Schluss sein: Für Wohnungs- und Hauseigentümer gibt es ab dem 1. Oktober 2022 eine Vorgabe, die in bestimmten Intervallen einen verpflichtenden Heizungs-Check vorschreibt.

Neue Corona-Regelungen

Für Herbst und Winter hat die Bundesregierung neue Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Diese sollen im Zeitraum von 1. Oktober 2022 bis 7. April 2023 gelten. Die neuen Vorgaben sehen unter anderem vor, dass es in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wieder eine FFP2-Maskenpflicht geben soll.

Zusätzlich wird in Einrichtungen mit potenziell besonders gefährdeten Menschen - also beispielsweise Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen - ein negativer Test verlangt. Im Fernverkehr gilt die FFP2-Maskenpflicht ab 14 Jahren. Kinder ab 6 Jahren und Angestellte dürfen hingegen eine medizinische Maske tragen.

Die Länder sollen selbstständig darüber entscheiden können, wie die Regelungen bei Außenveranstaltungen, in öffentlichen Innenräumen, dem ÖPNV, in der Gastronomie und in den Bildungseinrichtungen zu handhaben sind. Eine detailliertere Erläuterung der neuen Corona-Regelungen findet ihr hier.

Fast 12 Millionen Impfzertifikate werden ungültig

Die Neuerungen im Infektionsschutzgesetz haben auch Auswirkungen auf den Impfstatus vieler Menschen in Deutschland: Fast zwölf Millionen Bürgerinnen und Bürger sind von den Änderungen betroffen. Sie gelten dann als "ungeimpft". Nach der neuen Verordnung liegt nur dann immer noch ein vollständiger Impfschutz vor, wenn eine der beiden folgenden Situationen gegeben ist:

Situation 1: Die Person hat drei Einzelimpfungen erhalten. In diesem Fall muss die letzte Einzelimpfung mindestens drei Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgt sein.

Situation 2:

Die Person hat zwei Einzelimpfungen erhalten, sowie einen positiven Antikörpertest vor der ersten Impfung.

erhalten, einen positiven Antikörpertest vor der ersten Impfung. ODER d ie Person hat zwei Einzelimpfungen erhalten und eine mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten Impfung gehabt.

ie Person hat zwei Einzelimpfungen erhalten eine mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion der gehabt. ODER die Person hat zwei Einzelimpfungen erhalten und eine mittels PCR-Test nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung. In diesem Fall müssen seit der Testung 28 Tage vergangen sein.

Das bedeutet, dass vor allem Menschen ihren Impfstatus verlieren könnten, die bisher nur zweifach geimpft worden sind - also immerhin 11,8 Millionen Menschen hierzulande. In einem solchen Fall kann mit einer Booster-Impfung der vollständige Impfstatus wieder hergestellt werden.

BAföG-Reform: Altersgrenze, Freibeträge und Förderungshöchstsumme

Auch viele Studierende können sich freuen: Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung bekannt gegeben hat, werden zu Beginn des Wintersemesters 2022/2023 die BAföG-Sätze angepasst. Dabei steigt der Förderungshöchstsatz um 8,47 Prozent. Betrug dieser vor Oktober noch 861 Euro, so sind es nach Inkrafttreten der Anpassung 934 Euro.

Zudem wird die Einkommensfreigrenze der Eltern sogar um 20,75 Prozent angehoben. Die Einkommensfreigrenze bestimmt einen Freibetrag, der bei der Errechnung des BAföG-Bedarfssatzes für die Kinder vom Einkommen der Eltern abgezogen wird. Diese Grenze lag zuvor für beide Elternteile zusammen bei 2000 Euro netto - nun sind 2415 Euro Nettoverdienst erlaubt. Bei alleinstehenden Eltern beläuft sich der Betrag auf 1605 Euro.

Außerdem wird der Vermögensfreibetrag erhöht, also die monetären Rücklagen, die ein BAföG-Beziehender haben darf, bevor ihm oder ihr der BAföG-Satz gekürzt wird. Dieser Freibetrag fürs Vermögen lag zuvor für Antragsteller jeden Alters noch bei 8.200 Euro. Ab Oktober können BAföG-Bezieher*innen bis zu einem Alter von 29 Jahren 6800 Euro mehr und damit bis zu 15.000 Euro Rücklagen haben. Ab 30 Jahren dürfen die Rücklagen dann sogar bis zu 45.000 Euro betragen.

Doch nicht nur die Beträge ändern sich, sondern auch, wer BAföG beziehen kann. War es bisher in der Regel nur möglich, die Förderung bis zu einem Alter von 30 Jahren zu erhalten, so wird dies jetzt ausgeweitet. In Zukunft soll es möglich sein, bis zu einer Altersgrenze von 45 Jahren das Bundesausbildungsfördergeld zu erhalten.

Mehr zum Thema Änderungen 2022 findest du hier: