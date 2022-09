Schluss nach 12 Jahren: "E-Post" wird eingestellt

"E-Post" wird eingestellt Für Geschäftskund*innen bleibt der Service weiterhin verfügbar

Post stellt neuen Service vor - so kannst du ihn nutzen

Nach knapp zwölf Jahren ist Schluss: Am 01. Dezember dieses Jahres stellt die Deutsche Post den Online-Service "E-Post" ein. Künftig möchte die Post das digitale Versenden von Briefen noch einfacher gestalten. Privatkund*innen haben noch bis zum 30. November Zeit, die "E-Post" zu nutzen und müssen sich anschließend auf eine Änderung gefasst machen.

Schluss am 01. Dezember: Was Kund*innen jetzt wissen müssen

Die E-Post sollte das Schreiben und Senden von Briefen modernisieren und einfacher gestalten. Das Konzept dahinter war simpel: Nutzer*innen können online oder über eine App den Brief erstellen und absenden. Die Post druckt und Brief aus, kuvertiert und frankiert ihn. "Anschließend stellen wir ihn auf dem normalen Postweg Ihrem gewünschten Empfänger zu. Strenge Sicherheitsvorkehrungen und die Einhaltung des Postgeheimnisses sind dabei selbstverständlich. So geht Post heute!", bewirbt die Post den Service auf ihrer Website.

Im Vergleich zum herkömmlichen Schreiben und Senden eines Briefes bietet der Service viele Vorteile: Nutzer*innen sparen sich nicht nur den Weg zum Briefkasten, sondern auch die Kosten für den Druck des Briefes und für den Briefumschlag. In wenigen Monaten soll Schluss damit sein - zumindest für Privatkund*innen. "E-POST als zentrale Plattform für Geschäftskunden zur Digitalisierung der Briefkommunikation wird hingegen unverändert fortgeführt und weiter ausgebaut", erklärt die Deutsche Post in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit den E-Mail-Anbietern "GMX" und "WEB.de" weiter verstärkt. Gemeinsam mit der Deutschen Post bieten sie künftig eine neue Möglichkeit an, Briefe digital zu versenden. Dieser Service ist sowohl für Geschäfts-, als auch für Privatkund*innen verfügbar. "Wir machen die Nutzung digitaler und hybrider Brief-Service wird für unsere Privatkundinnen und -kunden noch einfacher", wirbt Klaus Ehrnsperger, Senior Vice President Brief Kommunikation & E-POST bei der Deutschen Post. Gemeinsam mit den Partnern "GMX und WEB.DE sowie unsere Post & DHL App bringen wir die Services genau dorthin, wo die Menschen bereits heute kommunizieren oder Benachrichtigungen empfangen."

Neuer Service für alle: So kannst du ihn nutzen

Wer von dem neuen Service Gebrauch machen möchte, braucht dazu ein registriertes E-Mail-Konto bei "GMX" oder "WEB.de". Nur über diese beiden Anbieter ist das digitale Versenden von Briefen möglich. Um den neuen Service nutzen zu können, gibt es einiges zu beachten:

Melde dich bei deinem GMX oder Web.de -Konto an.

oder -Konto an. Rufe das " Online-Office " auf - darüber erfolgt eine kurze Einführung in die neue Funktion.

" auf - darüber erfolgt eine kurze Einführung in die neue Funktion. Wichtig: Aktiviere die Briefankündigung - "damit werden Nutzerinnen und Nutzer kostenlos per Mail über eingehende Briefpost informiert".

- "damit werden Nutzerinnen und Nutzer kostenlos per Mail über eingehende Briefpost informiert". Die Briefankündigung dient zur Verifizierung deiner Postadresse - diese dient beim digitalen Briefversand als Absender.

Schon jetzt ist der neue Service verfügbar. Bis Ende des Jahres können Nutzer*innen während einer Testphase monatlich drei Briefe pro E-Mail-Konto kostenlos versenden.