ADAC führt deutschlandweit neuen Service ein

So kannst auch du davon profitieren

Es ist ein teures Ärgernis: Wer seinen Schlüssel liegen lässt und sich selbst aussperrt, muss oftmals lange auf einen Schlüsseldienst warten - und anschließend ordentlich dafür blechen. Der Automobilclub ADAC möchte das ändern - und führt noch 2023 einen neuen Service ein.

"Zeichen gegen den Wucher" - Darum bietet der ADAC einen Schlüsseldienst an

Schon seit geraumer Zeit bietet der ADAC einen Schlüsselnotdienst an. Dieser war bislang jedoch nur den Mitgliedern des Vereins vorbehalten. Im Herbst 2023 soll der Service dann auch in abgespeckter Form für alle anderen verfügbar werden, berichtet der MDR: Für Nicht-Mitglieder ist die Dienstleistung zunächst nur in ausgewählten Städten und Regionen verfügbar.

"Weil der ADAC bekannt dafür ist, im Notfall zu helfen, wird dies durch den Schlüsselnotdienst nun auch auf Ihr Zuhause ausgeweitet", erklärt der ADAC die Entscheidung auf seiner Homepage. Zudem wolle man ein "Zeichen gegen den Wucher mancher Schlüsseldienste" setzen, erklärte Verbandspräsident Christian Reinicke im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

Ein Pilotprojekt sei auf große Nachfrage gestoßen, weswegen der Verein das Angebot bald erweitern möchte.

Kosten & Verfügbarkeit: So kannst du den Service nutzen

Ob der Service auch in deinem Wohnort verfügbar ist, lässt sich ganz einfach auf der Internetseite des ADAC herausfinden: Dazu muss nur die Postleitzahl des Wohnortes eingegeben werden. Ist die Dienstleistung nicht verfügbar, erscheint folgender Hinweis: "Leider können wir den Schlüsselnotdienst in Ihrem Postleitzahlbereich momentan nur für ADAC Premium-Mitglieder anbieten". In allen anderen Fällen verspricht der Automobilclub innerhalb von 60 Minuten vor Ort zu sein und zu helfen. Auch über die Kosten machte der ADAC schon Angaben:

Montag bis Freitag (6:01 Uhr - 20 Uhr): 95 Euro

(20:01 Uhr - 6 Uhr): 169 Euro

Samstag, Sonntag und an Feiertagen (ganztags): 169 Euro

Wichtig: Die Preise richten sich dabei nach dem Zeitpunkt der Antragsstellung. Wer also um Punkt 20 Uhr beim ADAC anruft, zahlt 95 Euro - obwohl die Türöffnung selbst erst später, beim Eintreffen des ADAC, erfolgt. Außerdem handelt es sich bei den genannten Kosten um die Grundpreise. Bei einer erschwerten Türöffnung und weiterführenden Arbeiten fallen zusätzliche Kosten an.