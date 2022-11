Ein mit einer Straßenbahn beladener Schwertransporter ist auf der Autobahn 9 in Thüringen eine zehn Meter tiefe Böschung hinuntergerutscht. Bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag (22. November 2022) entstand ein Schaden von rund 2,5 Millionen Euro, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der 53 Jahre alte Fahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Triptis aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Schwertransporter geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke.

Die Straßenbahn wurde bei dem Unfall fast komplett zerstört. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sieht kaum eine Chance, dass sie wieder repariert werden kann. Ein Sprecher sagte am Mittwoch in Mannheim: "Das Schadensbild gibt aber wenig Anlass zur Zuversicht. Wahrscheinlich kann das Fahrzeug nur noch ausgeschlachtet werden."

Millionenschaden: Lastwagen mit Straßenbahn rutscht Böschung an A9 hinunter

Bei der Bahn handele es sich um ein älteres Fahrzeug des Typs RNV6, das zur planmäßigen Überholung bei einer Spezialfirma in Halberstadt in Sachsen-Anhalt war und nun nach Mannheim zurückgebracht werden sollte. Der Sprecher des Nahverkehrsunternehmens sagte weiter, insbesondere aufgrund der aktuell sehr angespannten Ersatzteil- und damit Fahrzeugsituation wiege dieser Verlust schwer.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Bergung des Sattelzugs und der Straßenbahn sei nicht alltäglich und kompliziert, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. So seien zwei mobile Spezialkräne nötig, um die Fahrzeuge aus dem Graben zu hieven. Dafür müsse die Straßenbahn zunächst zerlegt werden, bevor sie in Teilen aus der Böschung gehoben werden könne.

Die Bergungsarbeiten sollten den Angaben nach noch am Dienstagabend beginnen. Sie werden wahrscheinlich bis tief in die Nacht zum Mittwoch andauern. Dafür müssten Richtung München zwei Fahrspuren gesperrt werden. Die linke Fahrspur solle weiter für den Verkehr frei gehalten werden, hieß es. Zudem sei während der Bergung der Parkplatz Rodaborn gesperrt.