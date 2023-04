A 67 bei Rüsselheim: Entenküken in Not

Entenküken verlieren Anschluss zu Enten-Eltern

verlieren Anschluss zu Rettungsaktion durch die Polizei - zeitweise Vollsperrung

Zu einer Entenküken-Rettungsaktion, wodurch die A 67 bei Rüsselheim voll gesperrt werden musste, kam es am Mittwochnachmittag (12. April 2023) gegen 16 Uhr. Den Übergang von der A 67 bei Rüsselheim auf die A 60 in Richtung Mainz hin zu einem See meisterten die Enten-Eltern selbstständig, nach Angaben des Polizeipräsidium Südhessen jedoch ihre Küken nicht.

Entenküken-Rettungsaktion auf A 67 – Polizei vereint Entenfamilie

Demzufolge alarmierten beunruhigte Autofahrer*innen die Autobahnpolizei, die sich auf den Weg machten, um die Sprößlinge wieder einzusammeln. Die Enten-Eltern seien schon auf dem Weg zu einem See in der Nähe gewesen, jedoch musste bei den Küken nachgeholfen werden, heißt es in einer Meldung.

Die Autobahnpolizei musste "das Quartett zunächst in einen Karton bugsieren und anschließend zum See tragen", berichtet die Polizei Südhessen. Nachdem die A 67 für die Enten-Rettungsaktion insgesamt 15 Minuten voll gesperrt war, habe man die Entenfamilie auf dem Gewässer wieder glücklich vereinen können.

"Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich aber geduldig und hatten Verständnis für die Entenrettung", schildert die Polizei in einer Meldung.

