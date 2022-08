Eine vierköpfige Familie aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist am Donnerstag (18. August 2022) auf der A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn in Richtung Saarbrücken auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das teilte die Polizei Kaiserslautern am Freitag mit.

Nachdem das Fahrzeug ca. 50 Meter über den Grünstreifen geschlittert ist, überschlug es sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 43-jährige Fahrer, seine ebenfalls 43-jährige Ehefrau sowie die beiden Kinder (10 und 16) konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien.

Familie verunfallt auf A6 bei Enkenbach-Alsenborn: Fahrt in den Urlaub endet im Krankenhaus.

Alle vier wurden zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eigentlich war die Familie nach Angaben der Polizei auf dem Weg in den Urlaub.

Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken musste aufgrund der Bergungsarbeiten für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.