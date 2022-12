In der Nacht zum Sonntag, 11. Dezember 2022, hat sich auf dem Parkplatz der Raststätte Sternenberg-Süd bei Wuppertal (NRW) an der A46 in Richtung Brilon ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilt die Polizei Düsseldorf mit. Demnach starben in einem Auto zwei jungen Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, zwei weitere Insassen (beide 20 Jahre alt) erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Zahlreiche Zeugen und Rettungskräfte standen unter Schock und mussten durch Notfallseelsorger betreut werden. Obwohl die Unfallstelle auf dem Parkplatz liegt, musste die Hauptfahrbahn der A46 in Richtung Brilon immer wieder gesperrt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz. Die Arbeiten vor Ort dauerten bis in den Morgen.

Tödlicher Unfall auf der A46 in Nordrhein-Westfalen: Mit vier Personen besetztes Auto verunglückt auf Rastplatz

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger mit drei weiteren Personen die A46 in Fahrtrichtung Brilon. Bei Wuppertal-Wichlinghausen an der Raststätte Sternenberg-Süd verließ das Auto offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Hauptfahrbahn und beabsichtigte auf das Tankstellengelände zu fahren. Dabei stieß der Wagen aus bislang unklarer Ursache zunächst gegen einen Fahrbahnteiler.

In der Folge verlor der 21-jährige Fahrer die Kontrolle und prallte in das Heck eines ordnungsgemäß abgestellten Sattelzugs. Danach prallte das Auto gegen einen weiteren geparkten Lkw.

Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls völlig zerstört. Der 21-jährige Fahrer sowie ein 22-jähriger Insasse im Fond hinten links verstarben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere männliche Insassen (jeweils 20) wurden schwer verletzt. Nach jetzigem Stand kommen alle Personen aus Wuppertal.

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es sucht Zeugen, die möglicherweise das Fahrzeug bzw. die Fahrweise vor dem Unfall beobachtet haben. Anrufe werden erbeten unter 0211/870-0.