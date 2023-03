Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler (50) sollte ins deutsche Fernsehen zurückkehren. So lautete jedenfalls eine Boulevard-Schlagzeile am Dienstag (14. März 2023). Doch nun kommt offenbar doch alles ganz anders.

Wie der Sender RTLzwei am Dienstag ankündigte, sei eine neue Doku-Soap mit dem Musiker ("Sie liebt den DJ") und seiner Frau Laura geplant gewesen - sie sollte sich um Lauras Schwangerschaft drehen. In sechs Teilen hätte es darin "intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura" geben sollen, hieß es seitens des Privatsenders. Die Ausstrahlung sei noch in diesem Jahr geplant gewesen - "inklusive der Geburt als Staffel-Highlight".

Sender knickt ein - zu viel Kritik für die geplante Wendler-Show

Doch nur einen Tag nach der Ankündigung des Formats hat RTLzwei seine Pläne zu einer neuen Doku-Soap mit dem umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler wieder gestoppt. "Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLzwei produziert und ausgestrahlt", teilte der Sender am Mittwoch (15. März 2023) mit. Zur Begründung hieß es, dass man die "Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen" habe und Stimmen des Publikums ernst nehme. "Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben", erklärte der Privatsender.

Die Ankündigung für die geplante Show war auf breite Kritik gestoßen. Wie die "Bild" erfahren haben will, herrschte am Mittwoch große Aufregung hinter den Kulissen bei RTLzwei. "Der Sender sei von der Vehemenz der Proteste überrascht gewesen und habe nicht damit gerechnet, dass der Gesellschafter RTL nicht mitzieht", heißt es im Bericht der "Bild". Auf dem Twitter-Account von RTL+ gab es bereits am Dienstag ein Statement, dass die Doku weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar sein werde.

Wendler gilt seit 2020 als äußerst umstrittene Figur. Damals löste er mit einem Video zur Corona-Politik in Deutschland einen Eklat aus, weil er der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf. Der Sender RTL, der ihn damals als Juror für die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm. Seitdem hatte Wendler bei großen Fernsehproduktionen keine Rolle mehr gespielt.

red/dpa