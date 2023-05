"Leute heute" ist ein 10-minütiges Promi-Magazin von ZDF, das immer montags bis freitags um 17.45 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendung feierte im letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, aber soll noch dieses Jahr eingestellt werden. Anfangs moderierte Nina Ruge die Sendung, ab 2007 übernahm dann amtierende Moderatorin Karen Webb die Sendung. Die Themen verfolgen alle großen internationalen Gesellschaftsevents, wie zum Beispiel die Oscars in Los Angeles, die Filmfestspiele oder die Modewoche in Paris.

Nachdem der Sender Ende Januar angekündigt hatte, "Leute heute" aus dem Programm zu entfernen, steht inzwischen der letzte Sendetermin fest. Die letzte Folge im gewohnten Format soll demnach am 29. September 2023 ausgestrahlt werden, wie ein Sprecher gegenüber dem Magazin DWDL erklärte. Den Sendeplatz füllt dann das vorher laufende Boulevard-Magazin "Hallo Deutschland" auf, indem es mit Promi-News als Ergänzung verlängert wird. In der Mediathek sind die Themen, die eigentlich bei "Leute heute" gelaufen wären, dann trotzdem noch separat in der ZDF-Mediathek als Online-First-Format zu sehen.

Verjüngung des Programms - ZDF streicht nicht nur "Leute heute"

Das ZDF selbst äußerte sich folgendermaßen zur Programmänderung: "Dieser Schritt ist Teil des Strategieprozesses 'Ein ZDF für alle', wodurch der Sender künftig mehr jüngere Zielgruppen und Menschen erreichen möchte, die bislang kaum ZDF-Inhalte sehen." Grund für die Umstellung sind also nicht die Quoten, denn diese sind nicht allzu schlecht. Die Sendung hat einen Marktanteil von 16,9 Prozent und im Schnitt 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der für seine Mainzelmännchen bekannte Sender will sein Programm mit 100 Millionen Euro verändern und neuere Sendungen mehr hervorheben. So sollen auch die Sendungen "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin" gestrichen werden.

Karen Webb äußerte sich zum Jahresbeginn gegenüber der "Bild am Sonntag": "Für mich war und ist es ein Privileg, mit einem exzellenten Team täglich eine erfolgreiche, anspruchsvolle Sendung abzuliefern. Und zur Aufgabe einer Journalistin gehört es auch, offen für den digitalen Wandel zu sein." Weiterhin erklärte sie: "Für mich als Moderatorin der Sendung ist es zwar sehr schade. Aber wenn eine Tür zugeht, öffnet sich auch wieder eine neue."