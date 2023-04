Jon Lee (l), Jo O'Meara, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens, Tina Barrett und Paul Cattermole von der britischen Pop-Band während eines Fototermins zur Ankündigung der "Bring It All Back"-Arena-Tournee 2015 im Ham Yard Hotel in Soho. Paul Cattermole, ist tot. Der 46 Jahre alte Brite sei am 06.04.2023 tot in seinem Zuhause im englischen Dorset aufgefunden worden. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa