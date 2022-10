Für 2023 hat sich Musiker Andreas Gabalier mit einem Konzert auf dem Residenzplatz der Stadt Würzburg angekündigt. Dort wird der Österreicher am 12. August 2023 gegen 20 Uhr auftreten.

Die Würzburger Innenstadt ist beliebte Konzert-Location für viele nationale und internationale Musik -Stars. 2022 spielten dort bereits Paul Kalkbrenner und Sting. Zu ihren Konzerten kamen der Main Post zur Folge mehr als 10.000 Menschen. Vielleicht kann Gabalier, der für eine Mischung aus Rock und Schlagermusik steht, das toppen - immerhin lieferte der Steirer diesen Sommer auf der Messe München mit 100.000 verkauften Tickets ein absolutes Rekord-Event ab.

Konzert in Würzburg als Zusatzshow der Tour "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!" 2023

Der Veranstalter Argo Konzerte aus Würzburg kündigt das Gabalier-Konzert auf seiner Homepage als Zusatzshow seiner Tour "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!" an. Es folgt auf seine ersten Auftritte im Frühjahr 2022. Zum Charakter der Konzert-Serie schreibt das Unternehmen: "Natürlich werden auch auf der Tour im nächsten Jahr Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: seine Fans begeistern und mitreißen."

Allerdings begleiten die Auftritte des Künstlers immer wieder Kontroversen. Eine davon ereignete sich 2019, als die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an Andreas Gabalier zu starker öffentlicher Kritik führte. Die Bildzeitung brachte am 30. Januar 2019 einen Artikel mit der Schlagzeile "Hakenkreuz-Streit um Gabalier" und bezog sich damit auf das Cover seines 2011 erschienenen Albums "Volks Rock’n’Roller". Darauf wird laut seiner Kritiker ein Hakenkreuz angedeutet. Neben Vorwürfen, bewusst mit faschistischen Symbolen zu spielen, fiel der österreichische Sänger in seiner Vergangenheit wiederholt mit frauenfeindlichen und homophoben Aussagen auf.

Tickets für seine Show in Würzburg können ab Dienstag, 18. Oktober 2022, ab 12 Uhr exklusiv bei Eventim bestellt werden. Ab Freitag, 21. Oktober 2022, gibt es sie auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Erfolgreiche Songs von Gabalier sind beisipielsweise "Hulapalu" und "I sing a Liad für di".