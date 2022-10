Jeder hat schon einmal etwas im Auge gehabt - Sand oder eine Wimper - und weiß, wie unerträglich und schmerzhaft dieses Gefühl ist. Die Augen tränen, um den Fremdkörper auszuspülen, den man dann wegen der ganzen Nässe mit den Fingern kaum zu fassen kriegt. Doch scheinbar ist diesem Empfinden von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Eine Dame aus den USA machte sich wegen starker Schmerzen und einem Trockenheitsgefühl auf den Weg zu ihrer Augenärztin. Was die Medizinerin bei der Behandlung zu sehen bekam, haute sie glatt vom Hocker. Ihre Patientin hatte ganze 23 Kontaktlinsen in einem Auge. Die weichen Silikon-Linsen waren unter ihr oberes Augenlid gerutscht und dort hängen geblieben.

Kontaktlinse im Auge vergessen und neue eingesetzt: Frau hat 23 Linsen im Auge

Die kalifornische Augenärztin Katerina Kurteeva von der Praxis California Eye Associates, hatte auf ihrer Instagram-Seite ein Video der Behandlung hochgeladen. Sie musste in mühsamer Handarbeit jede einzelne Kontaktlinse mit einem Wattestäbchen aus dem gereizten Auge entfernen. Ihre Patientin hatte offensichtlich an 23 Tagen vor dem Schlafengehen vergessen, ihre Sehhilfe aus dem Auge zu nehmen und am nächsten Tag jeweils eine neue eingesetzt. Der Clip ist nichts für schwache Nerven und kann bei sensiblen Personen Ekel auslösen. Wenn du dich also als zart besaitet bezeichnen würdest, schau dir diesen Clip lieber nicht an.

Das Video ging in kurzer Zeit viral und wurde von zigtausend Menschen mit "Gefällt mir" markiert. Viele der Leute im Netz, die die Behandlung zu sehen bekamen, waren fassungslos. "Wie kann es sein, dass sie vorher keine Schmerzen gespürt hat?", fragen sich viele Nutzer*innen in den sozialen Medien und rieten ihr, von nun an auf eine Brille umzusteigen. Weitere Nutzer*innen waren um die Augengesundheit der Dame besorgt und kommentierten, sie hätte wahnsinniges Glück gehabt, dass sie ihrem Auge keinen dauerhaften Schaden zugefügt hatte.

Deshalb ein Appell an alle Kontaktlinsenträger: Denkt vor dem Schlafengehen daran, eure Sehhilfe aus dem Auge zu nehmen. Nur weil es bei dieser Dame so glimpflich ausgegangen ist, muss das nicht immer so sein. Die falsche Handhabe von Kontaktlinsen kann schwerwiegende Folgen für die Augengesundheit nach sich ziehen.

