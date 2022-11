Helene Fischer, ABBA, Udo Lindenberg oder Joko und Klaas: Die Gästeliste des "Wetten, dass…?"-Comebacks konnte sich im vergangenen Jahr durchaus sehen lassen. Nur der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gab Entertainer Thomas Gottschalk kurzfristig einen Korb. Auch zur nächsten Ausstrahlung am 19. November 2022 kommen nach und nach immer mehr Details ans Licht. Doch wenige Tage vor seinem großen TV-Auftritt überrascht der Moderator mit Interviewaussagen.

Bevor die Kult-Show nächstes Wochenende in die nächste Runde geht, sollte der 72-Jährige nämlich noch in einer anderen Sendung auftreten. Dazu kommt es nun aber nicht. Gleich zweimal sollte er eigentlich bei RTL im Format "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei sein. Der Konkurrenz-Sender ZDF erklärte mittlerweile Gottschalks Abwesenheit: Die Öffentlich-Rechtlichen wollen ihn demnach so kurz vor der Ausstrahlung von "Wetten, dass…" ganz für sich haben. "Wir freuen uns über eine gewisse Exklusivität von Thomas Gottschalk“, erklärte eine ZDF-Sprecherin im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?": ZDF und RTL kommen sich in die Quere

Doch der gebürtige Franke meldete sich auch selbst zu Wort und lieferte eine humorvolle Erklärung für seine gestrichene Sendezeit bei RTL: "Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor ,Wetten, dass..?' bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab' da volles Verständnis!", sagte der Kulmbacher im Interview mit dem Portal DWDL.

Sogenannte Konkurrenzklauseln seien beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Seltenheit: Für Künstler und Moderatoren bedeute das, dass sie kurz vor der Ausstrahlung einer großen Show keine Auftritte bei anderen konkurrierenden Sendern haben sollen, erklärte Gottschalk zusätzlich im Bild-Interview. "Ich habe dem zugestimmt, allerdings zähneknirschend, weil ich bei RTL für einen ZDF-Auftritt gleich zweimal aussetzen muss. Was das Honorar betrifft, zahle ich da schwer drauf, aber ich habe alles, was ich bin, meinem Erfolg bei 'Wetten, dass ..?' zu verdanken. Da geht's weder um Kohle noch um juristische Spitzfindigkeiten."

Gottschalk könne sich zudem durchaus vorstellen, noch lange Zeit "Wetten, dass ..?" zu moderieren - statt wie bisher geplant nur noch zweimal. "Ich bin ,open end' dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind", sagte Gottschalk der Zeitschrift Hörzu. Eine jährliche Sommerausgabe - etwa aus Mallorca - aber schließt Gottschalk aus: "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben."

Das ZDF reagierte zurückhaltend auf die Äußerungen. "Es bleibt erstmal bei den beiden Ausgaben", sagte eine Sprecherin des Mainzer Senders auf dpa-Anfrage. Nach dem großen ZDF-Publikumserfolg der "Wetten, dass..?"-Ausgabe 2021 hatte das ZDF noch zwei Shows für 2022 und 2023 angekündigt. Die erste von beiden steigt am 19. November in Friedrichshafen.

