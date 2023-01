Die RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" startet mit einer besonderen Ausgabe ins neue Jahr. Die "Drei-Millionen-Woche" ist aber alles andere als glücklich angelaufen. Selbst Moderator Günther Jauch ist ratlos.

Von Montag bis Donnerstag (5. Januar 2022) können sich in jeder Sendung die Kandidaten für das Finale am Freitag qualifizieren. Dazu müssen mindestens 16.000 Euro erspielt werden - was sich für viele allerdings als unüberwindbare Hürde entpuppte.

Ist "Wer wird Millionär" zu schwer? Ein Kandidat nach dem anderen abgestürzt

"Je mehr Sie holen, desto größer sind auch Ihre Chancen im Finale", erklärte Jauch dem ersten Kandidaten, Lehrer Sven Wergen. Ihm gelang es dann auch mit 32.000 Euro in die Endrunde zu kommen. Nach diesem regulären Start war dann aber erstmal Schluss. Gleich die zweite Kandidatin stürzten auf die Sicherheitsstufe von 500 Euro herab. Die junge Frau hatte auf ihren Vater als Telefon-Joker vertraut hatte. "Wie sie fallen, wie sie stürzen, wie sie sich den Steiß verkürzen. Eijeijeijeijei", kommentierte der RTL-Moderator.

An ihm liege es schon mal nicht, beteuert Jauch. "Ich tu' doch gar nichts. Wir haben eine ganz normale Sendung hier", sagte er nach dem zweiten Absturz-Kandidaten. "Was ist denn heute los? Ist es zu schwer?" Dann kam es aber noch schlimmer: Die dritte Runde nahm ebenfalls ein jähes Ende.

Benjamin Burg, Deutschlehrer vom Bodensee, tippte bereits bei der 2000-Euro-Frage falsch. "Womit soll nach 44 Jahren im Juni 2023 Schluss sein?", lautete die Frage. Burg wählte "Gala aus Frankfurt", weil er an die Zeitschrift dachte. Er loggte schnell ein, "bevor ich mich verunsichern lasse." Die Zeitschrift Gala kommt allerdings aus Hamburg, tatsächlich wäre es "Fiesta in Köln" gewesen. Der Ford Fiesta wird ab dem Sommer nicht mehr in Köln produziert. "Da hätten Sie sich lieber verunsichern lassen sollen", sagte Jauch.

Das erste Mal in 24 Jahren: Pärchen schafft es zu "Wer wird Millionär"

Auch für den nächsten Kandidaten war nach der 2000-Euro-Frage Schluss. Marco Piewek verließ sich auf das Publikum - und lag trotz des Jokers falsch. Drei der fünf Kandidaten aus der ersten Runde sind damit abgestürzt. Zumindest für Burg gibt es eine zweite Chance. Denn seine Lebensgefährtin Kerstin Jacob-Rauch hatte es ebenfalls in die Auswahlrunde geschafft. Das sei in 24 Jahren "Wer wird Millionär?" noch nie passiert, so Jauch. "Wir haben es gar nicht gemerkt, dass Sie zusammengehören."

Rauch-Jacob landete als letzte Kandidatin der Montags-Show auf dem Stuhl. "Sie kann die Familienehre noch retten", sagte Jauch nach Burgs Absturz. Und das Schicksal war gnädig, wie auch der Moderator bemerkte, als die Kandidatin ihren Platz vor ihm einnahm. Als es am Dienstag für sie weiterging, erspielte sie 32.000 Euro und zieht ins Finale ein.