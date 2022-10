Die populäre TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" - kurz, "das Dschungelcamp" 2023 - startet in knapp 4 Monaten. Die Gerüchteküche, welche Stars es nach Down Under zieht, läuft schon jetzt heiß. Das Show-Format wird wieder in Australien produziert und möchte mit dem neuen Moderatoren-Duo aus Jan Köppen und Sonja Zietlow Millionen unterhalten. Einige der prominenten Kandidat*innen, die vermutlich in der Show zu sehen sein werden, stellen wir euch hier vor.

Claudia Obert (61): Die Society-Lady und Mode-Unternehmerin soll laut Bild in diesem Jahr um das Erbe von Dschungelkönig Filip Pavlovic (Gewinner des Jahres 2022), kämpfen. Bekannt ist sie bereits aus etlichen Reality-Formaten, darunter "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen". Da RTL gerne mit skandalträchtigen Stars aufwartet, scheint Claudia Obert eine treffende Kandidatin zu sein. So sorgte sie erst zuletzt mit ihrer Beziehung zu einem 36 Jahre jüngeren Mann für Aufsehen.

Wen zieht es in den Dschungel? Claudia Obert, Patrick Romer oder Yeliz Koc als mögliche Kandidat*innen

Ob die Gerüchte um sie tatsächlich Hand und Fuß haben, wird erst bei der offiziellen Bekanntgabe der Teilnehmer*innen gelüftet werden. So weiß die Bild über ihre Einstellung zu Show zu berichten, dass sie noch 2021 folgendes gesagt haben soll: "Da kriegt mich keine Summe der Welt hin". Vielleicht konnte sie RTL aber doch noch überzeugen.

Patrick Romer (26): Er wurde durch die RTL-Show "Bauer sucht Frau" bekannt. Dort lernte er seine jetzige Freundin Antonia Hemmer (22) kennen. Das Paar trat erst im diesjährigen "Sommerhaus der Stars" auf. Die RTL-Sendung konnten sie am Ende auch gewinnen, allerdings fiel Romer dort immer wieder mit seinem nicht geraden respektvollen Umgang gegenüber seiner Freundin auf. Im Gegensatz zur ersten Kandidatin steht er als möglicher Camp-Bewohner in einem Artikel von Rtl. Womöglich ließe sich das als einen Hinweis auf seine Teilnahme interpretieren.

Yeliz Koc (28): Eine Ex-Bachelor-Kandidatin. In den Medien stand sie durch Streitigkeiten mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Ihre Trennung und die Geburt der gemeinsamen Tochter erregten öffentliches Interesse. Zuletzt spielte sie in der Dating-Show "Make Love, Fake Love" mit und sorgte in der Vergangenheit mit einem Playboy-Shooting und einer Ohrfeige für Bachelor Daniel Völz für Aufsehen. Ihre Teilnahme würde sicher Spannung in das Format bringen.

Ein bekannter Sänger, ein Influencer und ein berühmtes Skandalsternchen als mögliche Kandidaten?

Max Giesinger (33): Der bekannte Sänger einiger Top-Hits, wie "80 Millionen", gehört zu den möglichen Kandidaten, hinter denen ein dickes Fragezeichen steht. Laut Rtl brachte das Newsportal "Tag24" den Stein über seine mögliche Teilnahme ins Rollen. Auslöser war ein Instagram-Beitrag Giesingers von Anfang September, der für Spekulationen sorgte. In seinem Norwegen-Urlaub sprang der Sänger nackt in einen See und scherzte: "Ich bin bald ready für den Dschungel". Eins sollte aber klar sein: Sobald der Start der Show näherrückt, werden zahlreiche Promis nach unvorsichtigen Äußerungen als mögliche Kandidaten gehandelt. Ob Giesinger dabei ist, wird sich erst noch zeigen.

Djamila Rowe (55): Die gelernte Visagistin ist in Deutschland 2002 durch ihre vorgetäuschte Affäre mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt geworden. Laut der Abendzeitung ließ die Berlinerin danach keinen roten Teppich aus, suchte das Licht der Öffentlichkeit und machte durch Schönheits-Eingriffe auf sich aufmerksam. Rowe war auch in einigen Reality-Shows unterwegs, darunter "Adam sucht Eva" und "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" - die 2021 wegen der Corona-Pandemie das klassische Dschungelcamp ersetzte. Vielleicht schafft sie jetzt auch den Sprung nach Australien.

Tim Kampmann (22): Er ist mit über 2 Millionen Followern auf Instagram ein sehr erfolgreicher Influencer, der auch auf TikTok bekannt ist. Erste Erfahrungen im TV-Bereich sammelte er mit seiner Teilnahme an der Sendung "Pocher vs. Influencer". Laut RP.online sagte er in einem Interview mit Promiflash: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei 'Let’s Dance' mitzumachen oder im Dschungelcamp". Außerdem pflegt er angeblich eine gute Freundschaft zu Andrej Mangold. Der Ex-Bachlor ist wie Tim ein heißer Kandidat für das Camp. Dort könnten sie ein unterhaltsames Duo bilden.

Warum ändert sich das Moderatoren-Duo?

Neben den hier vorgestellten sechs Promis geistern natürlich viele weitere Namen durch die Medien, wie der des Sängers Lucas Cordalis, Ex-Sommerhaus-Bewohnerin Lisha oder TV-Star Luigi Birofio. Bis die finalen Kandidat*innen feststehen, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen und die Spekulationen um die möglichen Teilnehmer*innen weiter zunehmen. Und wer sich nun noch fragt, warum Jan Köppen der neue Moderator neben Show-Veteranin Sonja Zietlow ist? Daniel Hartwich trat aus privaten Gründen von der Show zurück.