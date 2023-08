Update vom 04.08.2023, 7.30 Uhr: Beisetzung der Urne in neuer Gedenkstätte

Auf dem Wacken Open Air 2023 hat es unter dem Motto "Lemmy Forever" eine feierliche Zeremonie gegeben, in die Reste von Lemmy Kilmisters Asche involviert war. Man hatte diese 8 Jahre lang zurückgehalten, nachdem Lemmy 2015 verstorben war. Die Frage, die sich allerdings bisher gestellt hatte: Was genau ist mit der Asche passiert?

Der Veranstalter antwortete gegenüber inFranken.de: "Die Asche wurde in den Landgasthof Wacken zu einer neuen Gedenkstätte gebracht."

Gedenkstätte in Landgasthof Wacken - Lemmys Asche findet letzte Ruhestätte

"Von drei Trucks im Motörhead-Design, unter anderem besetzt mit feiernden Metalhead, DJs und den Wacken Firefighters, schallten Klassiker der Band, während die beiden Motörhead-Mitglieder Phil Campbell (Gitarre) und Mikkey Dee (Schlagzeug) die Urne ihres 2015 verstorbenen Sängers und Bassisten in einem weiteren Fahrzeug begleiteten", hieß es zudem in einer Pressemeldung.

Endpunkt war der Landgasthof Wacken, "in dem Fans aus aller Welt fortan eine Gedenkstätte für die stilprägende Rock’n’Roll-Ikone finden werden." Dort wurde eine Künstlergarderobe nachgebaut worden - mit Spielautomat, Whiskey-Flasche, Büchersammlung, maßgefertigten Lederstiefeln und ein Rickenbacker-Bass mit Verstärkerturm.

Update vom 03.08.2023, 11 Uhr: Festzug und Drohnen für Lemmy Kilmister

Obwohl das Wacken Open Air 2023 im Schlamm versinkt, ist das Festival am Mittwoch (2. August) gestartet. Sechs Bands mussten laut Veranstalter allerdings absagen. Die geplante "Zeremonie" zu Ehren von "Lemmy" Kilmister fand statt.

"Hi Metalheads, Lemmy hat uns einmal gesagt, dass er unsere 'Dirty Love' möchte - heute erfüllen wir ihm diesen Wunsch", schrieb der Veranstalter auf Instagram, "mit einem Festzug werden wir dem Gott des Rock'n'Roll die letzte Ehre erweisen und seine Asche in seiner ewigen Ruhestätte willkommen heißen."

Festzug und Highlight bei Doro-Auftritt - Lemmy Kilmister soll letzte Ruhestätte finden

Als die sogenannte "Queen of Metal" Doro Pesch am ersten Festivalabend auftrat, flogen Drohnen über den Zuschauern und der Stage und bildeten unter anderem das Gesicht von Lemmy Kilmister.

Originalartikel vom 01.08.2023

Derzeit versinkt das Festivalgelände des großen Wacken Open Air 2023 im schleswig-holsteinischen Wacken im Dauerregen. Der Veranstalter musste die Anreise stoppen, um der Lage Herr zu werden. Für Mittwoch (2. August) ist allerdings eine Überraschung für das Festival-Publikum geplant, zu der die Band Motörhead die Asche ihres verstorbenen Frontmanns "Lemmy" Kilmister mitbringt.

"Im Zuge besonderer 'Lemmy Forever'-Festivitäten möchten wir dem Werk des Gods Of Rock‘n’Roll huldigen und nicht nur das: In einer feierlichen Zeremonie unterstützt von Motörhead Legenden Phil Campbell und Mikkey Dee, findet die Asche von Lemmy ein neues Zuhause in Wacken", heißt es auf der offiziellen Webseite des Wacken Open Air 2023.

Asche von "Lemmy" Kilmister soll auf Wacken 2023 "ein neues Zuhause finden"

Lemmy finde eine weitere Ruhestätte beim Wacken Open Air, wie die Veranstalter der dpa mitteilten. Der 2015 verstorbene Musiker soll am Mittwoch auf dem Festival "mit einem unvergesslichen Akt geehrt werden".

"Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre – wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. "Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen, der seiner Bedeutung für ein ganzes Genre und darüber hinaus gerecht wird." Mitveranstalter Holger Hübner verwies auf eine besondere Verbindung zwischen dem Festival und Kilmister. "Kaum eine Band spielte öfter bei uns. Dass seine Reise auch hier endet, wird auf ewig etwas Besonderes bleiben."

Die Motörhead-Mitglieder Phil Campbell und Mikkey Dee sollen die Feierlichkeiten in Wacken begleiten. "Wacken bedeutete ein geliebtes Stück Heimat für Lemmy", zitierten die Veranstalter Manager Todd Singerman. "Und wir freuen uns, dass er hier für immer einen Platz finden wird."

(mem/mit dpa)