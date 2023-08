Wenn Prominente heiraten, dann wird es schwer, die Öffentlichkeit auszuschließen. Manchmal klappt es aber doch und still und heimlich wird der Bund der Ehe geschlossen. Manche Stars wollen die Aufmerksamkeit und teilen gerne das besondere Ereignis mit ihren Fans. Wer 2023 bereits geheiratet hat und wer noch heiraten will, das erfährst du hier (Stand Ende Juli 2023). Bei Helene Fischer wird derweil immer noch wild spekuliert - ein Foto könnte jetzt einen Hinweis auf eine Hochzeit geben.

Promi-Hochzeiten im Jahr 2023

Hinweis: Wenn Prominente heiraten, wird es oftmals nicht ganz günstig. Die teuerste Hochzeit sollen bis dato Prinz Harry und Herzogin Meghan 2018 gefeiert haben. Für sage und schreibe mehr als 40 Millionen Euro! Sein Bruder Prinz William soll mit etwa 30 Millionen ausgekommen sein. Dabei wurde ein Großteil des Geldes für die Sicherheit ausgegeben.

Alvaro Soler

Viele weibliche Fans müssen jetzt ganz tapfer sein: Der beliebte Sänger Alvaro Soler hat geheiratet! Still und heimlich. Bereits am 23. Mai gab er seiner hübschen Freundin Melanie Kroll das Ja-Wort. Das Model und der Sänger machten das freudige Ereignis auf ihren Accounts auf Instagram bekannt. Sie teilten etliche strahlende Hochzeitsfotos - die Braut in einem wunderschönen weißen Kleid und der Bräutigam in einem weißen Anzug. Die Hochzeit soll in einer alten Villa am See in Potsdam stattgefunden haben. Auf den Bildern auf Instagram wirkt es wie eine magische Traumhochzeit in einem romantischen Ambiente.

Das Paar machte seine Beziehung erst im Jahr 2022, ziemlich genau vor einem Jahr, öffentlich. Seitdem haben wir nicht viele Informationen über das Leben der beiden mitbekommen, denn Alvaro und Melanie halten Details eher privat. Was wissen wir über die Frau an seiner Seite? Melanie Kroll ist Mitte 20, kommt aus Potsdam und arbeitet als Model. Alvaro widmetet seiner jetzigen Frau sogar den Song "Muero", in dem Melanie mitspielt.

Hinweis: Du möchtest dir die Hochzeitsfotos von Alvaro und Melanie anschauen? Dann schau doch mal auf den Accounts von beiden vorbei: Alvaro Soler (@alvarosolermusic) | Instagram und Melanie Kroll (@melaniekroll) | Instagram

Freddy Quinn

Freddy Quinn ist ein berühmter Schlagersänger und Schauspieler. Er hatte in den 50ern und 60ern viele Nummer-Eins-Hits und war zu dieser Zeit der erfolgreichste deutschsprachige Sänger. Im Laufe der Jahre erlangte Freddy etliche Auszeichnungen wie goldene Schallplatten, Löwen und Bambis.

In Wien geboren, lebt er bereits seit vielen Jahren in Hamburg. Sein Privatleben hat er stets aus dem Rampenlicht herausgehalten. Seine langjährige Managerin, Lilli Blessmann, war zugleich seine Lebensgefährtin. Sie verstarb im Jahr 2008 mit 89 Jahren. Seitdem ist es ruhig um Freddy geworden.

Doch dann folgte dieses Jahr die Überraschung: Anfang Mai hat der mittlerweile 91-jährige Freddy geheiratet! Die Braut ist seine Freundin "Rosi" (64 Jahre), mit der Freddy seit einigen Jahren liiert ist. Im engsten Kreis gaben sich die Turteltäubchen in einem Standesamt in Hamburg das "Ja-Wort". Laut Bild-Zeitung soll Freddy zur Standesbeamtin gesagt haben: "Sprechen Sie bitte laut - ich habe mein Hörgerät nicht drin. Aber keine Sorge: Ich hab' schon mitbekommen, worum es hier geht". Seinen Humor hat er beibehalten und mit der Hochzeit bewiesen, dass es zum Heiraten nie zu spät ist.

Christian und Bettina Wulff

Dieses Paar hat dieses Jahr gleich zum dritten Mal geheiratet, ganz nach dem Motto: Alle guten Dinge sind drei. Der ehemalige Bundespräsident Wulff und seine Gattin gaben sich 2008 zum ersten Mal das Ja-Wort. Im Jahr 2013 folgte dann die erste Trennung.

Doch Christian und Bettina fanden wieder zusammen und 2015 folgte die kirchliche Trauung. Doch auch dieses Mal sollte das Glück nicht von Dauer sein, denn im Jahr 2018 gaben beide die erneute Trennung bekannt. Die Scheidung wurde im Jahr 2020 vollzogen.

Die Wege der zwei haben sich jedoch wieder gekreuzt und so fand das Paar schnell wieder zueinander. Im März dieses Jahres heirateten die Wullfs zum dritten Mal. Und dieses Mal soll es die letzte Traunung sein.

Wer hat sich aktuell verlobt?

Der deutsche Fußballstar Kai Havertz hat sich mit seiner Freundin Sophia Weber verlobt. Die zwei sind seit etlichen Jahren liiert und Kai teilte ein süßes Foto von beiden mit Ringsymbol auf seinem Instagram-Account.

hat sich mit seiner Freundin Sophia Weber verlobt. Die zwei sind seit etlichen Jahren liiert und Kai teilte ein süßes Foto von beiden mit Ringsymbol auf seinem Instagram-Account. Jasmin Wagner ist einigen noch als "Blümchen" bekannt. Die Sängerin hat im Januar auf ihrem Instagram-Account ein Foto von ihrem Verlobungsring gepostet. Mit ihrem Verlobten, ein dänischer Unternehmer, hat sie bereits ein gemeinsames Kind. Jasmin hält ihr Privatleben eher bedeckt. Hier kannst du ihren Verlobungsring ansehen: Jasmin Wagner aka ? (@jasminwagnerofficial) • Instagram-Fotos und -Videos

ist einigen noch als "Blümchen" bekannt. Die Sängerin hat im Januar auf ihrem Instagram-Account ein Foto von ihrem Verlobungsring gepostet. Mit ihrem Verlobten, ein dänischer Unternehmer, hat sie bereits ein gemeinsames Kind. Jasmin hält ihr Privatleben eher bedeckt. Hier kannst du ihren Verlobungsring ansehen: Jasmin Wagner aka ? (@jasminwagnerofficial) • Instagram-Fotos und -Videos Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Nina Bott hat sich mit ihrem langjährigen Partner Benjamin verlobt. In der RTL-Senung "Gala" gab sie das freudige Ereignis bekannt. Die zwei haben bereits drei gemeinsame Kinder und möchten jetzt die Fahrt in den Hafen der Ehe ansteuern.

Hinweis: Es haben sicherlich noch viele weitere Stars geheiratet und sich verlobt. Bitte habe Verständnis, dass wir nicht alle auflisten konnten.

