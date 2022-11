Traurige Neuigkeiten aus der Schlagerwelt: Sänger Tony Marshall soll schwer krank sein. Aktuelle Aussagen aus seinem Bekanntenkreis deuten darauf hin, dass es dem 84-Jährigen sehr schlecht geht und er wohl nicht mehr lange zu leben hat.

Nierenleiden, Herzprobleme, Diabetes, Schlaganfall und Polyneuropathie: Die Krankenakte von Tony Marshall zeigt, wie stark der Sänger mittlerweile gesundheitlich angeschlagen ist. Er soll sich bereits komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und nur noch seine engsten Familienmitglieder um sich haben.

Tony Marshall ist schwer krank: Freunde verabschieden sich bereits

Auch zu seinem Freundeskreis soll er den Kontakt abgebrochen haben, wie ein Bekannter des Schlagerstars im Interview mit der Bild-Zeitung offenbarte: "Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt." Er wolle stattdessen als "fröhlicher Entertainer" bei seinen Fans in Erinnerung bleiben. "Ich habe schon für immer Abschied von Tony genommen", so der Bekannte, der im Bild-Interview nicht namentlich genannt wird.

Im Mai 2022 musste sich der Entertainer bereits einer Not-Operation unterziehen und deshalb sein Konzert im ausverkauften Theater Baden-Baden kurzfristig absagen. Der Grund für die Operation wurde damals nicht genannt. Der Sänger wollte bei der Show aber mit seinen Söhnen Marc und Pascal Marshall auftreten.

Zuvor musste er sich im Oktober 2021 im Krankenhaus von einer Covid-Erkrankung erholen. Auch seine Frau Gabriele war im vergangenen Herbst an Corona erkrankt. Während Tony Marshall wegen einer Vorerkrankung stationär behandelt worden war, konnte sie ihre Infektion mit mildem Verlauf aber in häuslicher Pflege auskurieren. Die Familie des Sängers hatte seine Erkrankung öffentlich gemacht, um auf den medialen Druck zu reagieren, und erklärte, sie sei "dankbar, dass es diesen Impfschutz gibt, und überzeugt, dass die Infektion ohne Impfung einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können".

Nach seiner Genesung kündigte Marshall an, wieder auftreten zu wollen: "Ruhestand? Der kann noch lange auf mich warten", sagte er 84-Jährige noch im November 2021. "Euer Tony ist so lange im Unruhestand, wie man meine Lieder und mich hören möchte." Er habe den Menschen mit seinen Liedern noch vieles mitzuteilen und liebe es, für sie zu singen. "Diese Lebensfreude, die mir die Musik schenkt und die mich zeit meines Lebens trägt, möchte ich weitergeben bis ans Ende meiner Tage", sagte der ausgebildete Opernsänger, der dem Schlager treu blieb. "Die Welt muss also weiter mit mir zurechtkommen, bevor ich vielleicht eines Tages auf der Bühne des Lebens Tschüss sage."

Tony Marshall blickt auf seine Karriere zurück

Der in Baden-Baden geborene Marshall wurde 1971 mit dem Hit "Schöne Maid" berühmt. Der Entertainer veröffentlichte rund 120 Singles, trat auf Tausenden Veranstaltungen auf und moderierte um die 40 TV-Shows. "Würde ich heute die Bilanz meines Lebens ziehen: In der Summe ist alles dufte gelaufen", sagte Marshall vor rund einem Jahr.

Er sei schon als Sänger geboren worden. "Als Säugling soll ich so laut geschrien haben, dass mein Vater damals sagte: Aus dem wird mal ein Sänger." Seine Karriere sei einmalig gewesen - wie das Leben. "Es gibt keine Wiederholung, deshalb sollte man das Beste daraus machen", sagte er. "In aller Bescheidenheit - ich habe ein mehr als erfülltes Leben und gehe den Weg, den alle gehen."

