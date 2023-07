Schauspieler Tom Cruise : Womit verdient er sein Geld ?

Tom Cruise ist einer der bekanntesten Stars unserer Generation. Der mittlerweile 61-Jährige ist bereits seit den 80ern untrennbar mit der Filmlandschaft verbunden. Auch heute noch spielt er sehr erfolgreich in Filmen mit - so erlangte er erst kürzlich mit "Top Gun: Maverick" großes Aufsehen. Doch wie viel Geld verdient ein so gefragter und erfolgreicher Schauspieler? Und hat er auch noch andere Einnahmequellen?

Hollywood-Schauspieler Tom Cruise: Werdegang und Karriere - So wurde er berühmt

Tom Cruise hat verschiedene Einnahmequellen, so ist er als Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Philanthrop tätig. Das Online-Portal "Celebrity Net worth" schätzte sein Vermögen für 2022 auf 600 Millionen Dollar, was umgerechnet etwa 533 Millionen Euro sind.

Seinen Durchbruch erreichte Tom Cruise, der eigentlich Thomas Cruise Mapother IV heißt, mit dem Film „Lockere Geschäfte“ im Jahre 1981. Laut dem Business Insider soll der damals 19-Jährige dort 75.000 US-Dollar (umgerechnet 67.000 Euro) erhalten haben. Einen echten Namen in Hollywood machte er sich allerdings mit "Top Gun" (1986). Für die Rolle des Navy-Piloten bekam er zwei Millionen Dollar (etwa 1,7 Millionen Euro).

Wie wurde der Schauspieler Tom Cruise so reich?

Einen echten Coup gelangt Tom Cruise 2005 mit „Der Krieg der Welten“. Cruise verzichtete auf die Vorabzahlung und verhandelte, einen Prozentsatz der Einnahmen aus dem Verkauf der Kinokarten zu bekommen. Der Film von Steven Spielberg spielte an den weltweiten Kinokassen über 600 Millionen Dollar ein und so verdiente Cruise an dem Film 100 Millionen Dollar (etwa 88 Millionen Euro), statt der ihm zuvor angebotenen 20 Millionen Dollar.

Der Schauspieler, der bereits mit Nicole Kidman und Katie Holmes verheiratet war, wurde 2011 von „Forbes“ zum bestbezahltesten Schauspieler des Jahres ernannt, da er in diesem Jahr etwa 75 Millionen Dollar erwirtschaftete.

Erst im letzten Jahr konnte der 61-Jährige allerdings seinen größten Erfolg abräumen. 36 Jahre nach dem Erfolg von "Top Gun" spielte nun die Fortsetzung „Maverick“ weltweit 1,5 Milliarden Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) ein und Cruise wurde wieder an den Einnahmen beteiligt. So kassierte er 100 Millionen Dollar (etwa 89 Millionen Euro) für seine Rolle, berichtet der Buisness Insider.

Wofür gibt der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise sein Geld aus?

Doch Tom Cruise verdient sein Vermögen nicht nur mit Filmen. Er besaß viele Immobilien auf der ganzen Welt, die er im Laufe der letzten zehn Jahre allerdings verkaufte. So zum Beispiel seine Eigentumswohnung im East Village in New York für etwa 2,6 Millionen Euro und sein Anwesen in Beverly Hills für 38 Millionen Dollar.

2018 kaufte er für 11 Millionen mehrere Wohnungen in Clearwater, Florida, in der Nähe des Hauptsitzes der religiösen Bewegung Scientology. Als wohl bekanntestes Mitglied der Kirche ist er auch ein wichtiger finanzieller Unterstützer. In seinen 40 Jahren Mitgliedschaft soll er für sie mindestens 25 Millionen Dollar ausgegeben haben, berichteten Medien im Jahr 2008.

Weil seine Ex-Frau Katie Holmes ihre gemeinsame Tochter außerhalb der Kirche erziehen möchte, besitzt sie das alleinige Sorgerecht. Aus diesem Grund zahlt Cruise ihr 33.000 Dollar pro Monat, schreibt "Celebrity Net worth". Auch für teure Autos schlägt offenbar sein Herz. Darum fließt auch in dieses Hobby sein Geld.