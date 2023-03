"Meine Gebete wurden erhört - ich bin jetzt auf Insta!" Das verkündet Thomas Gottschalk am Dienstag (28. März 2023) auf seinem neuen Account "thereal.thomasgottschalk" in den sozialen Medien.

Der deutsche Moderator habe sich zum Ziel gesetzt, "bald 500 Follower" zu haben.

Thomas Gottschalk äußert sich auf neuem Instagram-Account

Diese Marke hat er nach nicht einmal 24 Stunden deutlich überschritten. Am Mittwochvormittag (29. März 2023) folgen dem 72-Jährigen bereits über 21.000 Menschen auf der Plattform. Gegenüber der Bild äußert sich Thomas Gottschalk zu den Hintergründen seiner Entscheidung, bei Instagram aktiv zu werden: "Freunde, ich gehe jetzt, im fortgeschrittenen Alter, steil! Nachdem ich mit Ende sechzig die Liebe neu entdeckt habe, folgt jetzt der zweite Schritt: Instagram! Alle, die da unterwegs sind, wollen offensichtlich nur eines: Anderen Menschen Mut machen. Will ich auch!"

Sein letzter Post analog in der Bild richte sich an alle über 70: "Vergesst 'Sturm der Liebe', haut eure Rätsel-Zeitung weg. Zeigt euch von eurer coolen Seite, werdet digital und postet, was euch bewegt. Eure Enkel zeigen euch, wie’s geht!" Der Moderator witzelt: "Aber erst mal Filler in die Backen, ein geiles Tattoo auf die Wade und ganz wichtig: den Zinken operieren! Ich rufe gleich Mike Krüger an, nicht dass der mir mit seiner klassischen 'Supernase' folgt. Hab ich selber!"

"Während alte Leute aus dem Fenster schauen, checken wir unseren Insta-Account. Demnächst erkläre ich euch, wie ihr die Falten wegfiltert. Und lasst erstmal die Finger von TikTok. Beim Tanzen brecht ihr euch nur die Knochen."

