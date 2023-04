Die deutsche Schauspielerin Maria Sebaldt ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das teilte die Bild unter Berufung auf den engsten Familienkreis des TV-Stars mit. Genauere Details zu den Umständen ihres Todes sind bisher noch nicht bekannt.

Die in Steglitz geborene Berlinerin war Tochter eines Abteilungsleiters des Paramount-Filmverleihs und begann schon im Jugendalter mit der Schauspielerei. Von 1946 bis 1949 nahm Sebaldt als Teenagerin privat Schauspielunterricht und legte zwei Jahre später erfolgreich ihre Schauspielprüfung ab. 1953 gab sie ihr Filmdebüt in der Rolle als Rosl in dem Heimatfilm "Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt". Unter anderem war sie an der Seite von bekannten Schauspielern wie Heinz Rühmann ("Das schwarze Schaf" und der "Hauptmann von Köpenick") oder Eddie Constantine ("Hoppla, jetzt komm Eddie") zu sehen und spielte Gastrollen bei "Tatort" und "Das Traumschiff".

Comeback in den 80er-Jahren

1965 heiratete sie den Schauspieler Robert Freitag, mit dem sie bis zu seinem Tod 2010 liiert blieb. Zwei Jahre nach der Hochzeit bekam das Paar eine gemeinsame Tochter. In der Folge zog sich Sebaldt aus dem Filmgeschäft zurück, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Ihr großes Comeback gelang der Schauspielerin in den 80er Jahren. So verkörperte sie von 1986 bis 1991 in 50 Episoden die fürsorgliche Hannelore Wichert in der Serie "Die Wicherts von nebenan". Noch im Jahr 2014 stand die Schauspielerin für ihren siebten Auftritt beim "Traumschiff" ein letztes Mal vor der Kamera.

Maria Sebaldt soll bereits am 04. April friedlich verstorben sein. Die letzten zwei Jahre lebte sie in einer Seniorenresidenz im Umkreis von München. Die Schauspielerin wäre am 26. April 93 Jahre alt geworden und hinterlässt neben ihrer Tochter auch einen Enkel.