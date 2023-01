Paris vor 26 Minuten

Wertschätzung für die Natur

"Keine gute Inspiration": Superstars mit Kunst-Tierköpfen irritieren das Netz - Kritik um Modenschau

Bei einer Pariser Modenschau zeigten sich Superstars in Outfits, an denen "lebensechte" Raubkatzenköpfe angebracht wurden. Auf diesem Wege wolle man die Pracht der Natur feiern - doch Kritiker positionierten sich klar gegen diese Looks.