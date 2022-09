Nürnberg vor 1 Minute

Ärztliche Behandlung

Sorge um Matthias Reim: Alle Konzerte sind abgesagt- "Gesundheitszustand verschlechtert"

Der Veranstalter Semmel Concerts hat in einer Mitteilung alle kommenden Konzerte von Matthias Reim abgesagt. Der Sänger habe sich in "intensive ärztliche Behandlung" begeben müssen. Die Fans sind in Sorge.