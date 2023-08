Helene Fischer setzt aktuell die zweite Etappe ihrer "Rausch"-Tour fort, die sie nach Köln führte.

In der Domstadt teilte die Sängerin von "Atemlos durch die Nacht" einen bewegenden Moment mit ihren Fans, der nicht nur sie selbst, sondern auch viele Anwesende zu Tränen rührte. Was war los?

Helene Fischer weint auf der Bühne - das ist der Grund

Die Sommerpause für Helene Fischer ist vorbei und der Tour-Alltag hat wieder begonnen. Bis zum 2. September wird sie Auftritte in Köln haben, bevor sie die restlichen Konzerte in Wien, Zürich, München und Frankfurt bestreitet. Trotz der Vielzahl an bisherigen Auftritten hat sich bei der 39-Jährigen noch keine langweilige Routine eingestellt – im Gegenteil: Jedes Konzert ist einzigartig.

Auch die Konzertbesucher*innen in Köln konnten kürzlich Zeuge eines besonderen Moments werden: Während Helene Fischer ihre Ballade "Luftballon" mit einer ruhigen Live-Klavierbegleitung sang, waren viele Tränen auf den Wangen des Schlagerstars zu sehen. Dies wurde in mehreren Konzertmitschnitten auf Plattformen wie TikTok oder YouTube dokumentiert. In den Videos ist deutlich erkennbar, wie sich die Sängerin mehrmals über das Gesicht wischt und sichtbar mit ihren Emotionen kämpft.

Helene Fischers Performance von "Luftballon" berührt auch die anwesenden Zuschauer tief – und das aus gutem Grund: Der Song handelt vom Abschied von einer geliebten Person. In der VOX-Dokumentation "Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" wurde bereits gezeigt, wie schwer es der Schlagersängerin fiel, diesen für sie sehr bedeutsamen Song einzusingen. Während dieser Aufnahme stockte ihre Stimme und sie musste die Aufnahmen schließlich unter Tränen abbrechen. Es ist daher kein Wunder, dass diese Ballade sie auch Jahre später noch tief berührt.

Helene Fischer auf Tour: Das sind die restlichen Termine

5. September bis 10. September: Wien

19. September bis 24. September: Zürich

26. September bis 1. Oktober: München

3. Oktober bis 8. Oktober: Frankfurt

Weitere News von Helene Fischer: TV-Comeback im ZDF - jetzt widerspricht sie ihrem Manager

Vorschaubild: © Angelika Warmuth (dpa)