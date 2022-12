München vor 13 Minuten

Sorge nach Weihnachts-Tatort

"Renten"-Gerüchte: Aus für beliebten Tatort-Kommissar? Nun äußert sich der Sender

Die Ermittler Batic und Wachtveitl sind mit die dienstältesten "Tatort"-Komissare. In der Weihnachtsfolge am Montag kommt aber die Frage auf: Geht einer der beiden bald in den Ruhestand? Nun hat der Bayerische Rundfunk Entwarnung gegen - zumindest für den Moment.