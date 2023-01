Wer ist Wladimir Putin?

Wo lebt er?

Ist er verheiratet?

Hat er Kinder?

Der Politiker Putin ist bekannt: Seit er im August 1999 von Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten und im Dezember nach Jelzins Rücktritt zum Staatschef wurde, gilt Wladimir Putin als der mächtigste Mann in Russland. Im Jahr 2000 gewann er die Präsidentschaftswahl und blieb nach seiner Wiederwahl bis 2008 Präsident. Durch die zu dieser Zeit geltende Verfassung konnte er zu einer dritten Amtsperiode nicht gewählt werden, dafür wurde der Putin-treue Dimitri Medwedew zum Präsidenten gewählt, Putin selber wurde erneut, nach 1999, Ministerpräsident. Auch wenn er "nur" der zweitstärkste Mann im Staat war, so ließ er nie Zweifel daran aufkommen, wer de facto die Macht in Russland hatte. 2012 ließ er sich erneut zum Präsidenten wählen. Zwar zweifelten die Oppositionsparteien die Wahl an, doch kamen sie gegen Putin nicht an. 2018 wurde er zum vierten Mal zum Präsidenten gewählt. Im März 2020 wurde eine Verfassungsänderung verabschiedet, die unter anderem beinhaltet, dass er bei zukünftigen Wahlen erneut kandidieren kann. Eine Beschränkung wie zuvor auf zwei Amtszeiten gibt es nicht mehr.

Über das Privatleben des russischen Staatschefs ist hingegen recht wenig bekannt. Wie lebt er privat und wie sind seine Familienverhältnisse? Über welches Vermögen verfügt er? Eine Spurensuche.

Putin und seine Frauen

Soviel ist bekannt: Von 1983 bis 2013 war er mit Ljudmila Putina, gebürtig Ljudmila Schkrebnewa, verheiratet. Sie wurde 1958 in Kaliningrad geboren. Kennengelernt haben sie sich in Sankt Petersburg, als Putin noch KGB-Geheimdienstoffizier und sie Stewardess war. Später studierte sie Spanisch und Französisch. 1986 wurde Putin nach Dresden versetzt, Ljudmilla zog mit ihm in die DDR. 2002 erhielt sie den Jacob-Grimm-Preis für ihren Einsatz für die deutsche Sprache. Inzwischen ist sie mit dem 20 Jahre jüngeren Artur Oscheretnyi verheiratet und hat 2015 einen neuen Pass mit dem Namen Ljudmilla Otscheretnaja erhalten. Ihr Ehemann ist der Direktor des Moskauer Zentrums für Entwicklung zwischenmenschlicher Kommunikation, einer Stiftung, die Lehrbücher publiziert und Literaturpreise vergibt. Zu dieser Stiftung gehören allerdings auch mehrere Tochterfirmen, wie z.B. "Meridian", die Premiumimmobilien im Moskauer Stadtzentrum verpachtet. Der genaue Wohnort ist nicht bekannt, auch hält sich Ljudmilla weitgehend aus der Öffentlichkeit.

Seit nunmehr 20 Jahren soll Putin mit Alina Kabajewa liiert sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Zuerst gesehen wurden Putin und Alina am 1. Dezember 2001 in der Öffentlichkeit auf einer Sport-Show, als Putin neben ihr Platz nahm. Die Zeitung "Komsomplskja Prawda" titelte damals "Der Präsident und die Amazone". Die damals 18-Jährige war zu diesem Zeitpunkt ein Weltstar der Sportgymnastik, mit mehr als zehn Goldmedaillen. Doch dann wurde bekannt, dass sie gedopt hat und sie wurde für ein Jahr gesperrt. Von Dezember 2001 bis Oktober 2005 war sie Mitglied des Obersten Rates der Putin-Partei "Einiges Russland", danach bis September 2007 von Wladimir Putin gewähltes Mitglied der Gesellschaftlichen Kammer der Russischen Föderation. 2007 wird sie für sieben Jahre Abgeordnete in der russischen Staatsduma für "Einiges Russland" und zur stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für Jugendfragen. In dieser Zeit zeichnet sich Kabajewa durch nichts außer ein paar Unterschriften unter umstrittenen Gesetzen und glänzender Abwesenheit aus. Dennoch wird sie 2008 zur Vorsitzenden des Öffentlichen Rates der National Media Group (NMG). Die Mediengruppe ist zum damaligen Zeitpunkt eine der größten privaten Medienholdings in Russland. 2014 gibt Kabajewa schließlich ihren Sitz in der Duma auf, um den Verwaltungsratsvorsitz in der NMG zu übernehmen. Geleitet wird das Medien-Imperium jedoch von engen Freunden Putins, den milliardenschweren Brüdern und Geschäftsleuten Kowaltschuk.

2008 veröffentlichte die Zeitung "Moskowski Korrespondent" das erste Mal einen Bericht über die Verbindung von Kabajewa und Putin und schrieb, dass am 15. Juni die Hochzeit stattfinden solle. Zwei Tage nach der Veröffentlichung wurde die Zeitung eingestampft. Offiziell wegen finanziellen Gründen. Zeitgleich erfolgte aus dem Kreml das Dementi. Aus den Berichten der Staatsmedien, so die Bestätigung der Redaktionen auf "Befehl von Oben", verschwand der Name von Kabajewa.

Putin und seine Kinder

Aus der Ehe mit Ljuidmilla gingen zwei Töchter hervor. Laut Putins offizieller Webseite sind dies Maria, die 1985 geboren wurde, sowie Katerina, die 1986 in Dresden zur Welt kam. Offiziell werden sie nicht mit Nachnamen benannt, aber laut übereinstimmenden Medienberichten heißen sie Maria Woronzowa sowie Katerina Tichonowa, was von Putin nie bestätigt wurde. 2015 sagte er nur während einer Pressekonferenz, sie hätten in Russland studiert und würden auch dort leben. Weiterhin erwähnte er, dass sie drei Fremdsprachen sprächen und diese auch in ihrer Arbeit brauchen würden.

Gibt sich gerne Volksnah: Wladimir Putin. CC0 / Pixabay / klimkin +3 Bilder

Bei der gleichen Pressekonferenz lobte er ein milliardenschweres Projekt der Moskauer Staatsuniversität Lomossow. Leiterin des Projektes – Katerina Tichonova, die an der Moskauer Universität einen Abschluss in Mathematik gemacht hat. 2015 stieg sie zur Direktorin des Forschungsunternehmens Innopraktika auf, in dessen Kuratorium der Vorstandsvorsitzende der Gazprombank Anrey Akimov saß. Dieser bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass es sich bei Tichonova um Putins Tochter handele, doch nach einem Dementi eines Putin-Sprechers zog er die Aussage zurück. 2017 soll sie an mehreren Tanzturnieren des Rock ’n’ Roll Weltverbandes teilgenommen haben. Deren damaliger Vizepräsident Manfred Mohab soll ebenfalls gegenüber Reuters die Vaterschaft Putins bestätigt haben. Auch er zog dies später wieder zurück. Weitere Indizien sprechen dafür, dass Tichonowa die Tochter von Wladmimir Putin ist. Tichonowa war von 2012 bis 2018 mit Kirill Shamalov verheiratet, Aufsichtsratsmitglied beim russischen Petrochemie-Unternehmen Sibur. Auf Anweisung Putins erhielt dieses Unternehmen 2015 einen günstigen Staatskredit von über einer Milliarde Dollar. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalni reichte gegen Putin wegen des Verstoßes gegen des Anti-Korruptionsgesetzes eine Klage ein. Dieser habe sich in einem Interessenkonflikt befunden, denn Shamalov wäre schließlich sein Schwiegersohn.

Über Maria Woronzowa ist weniger bekannt als über ihre Schwester. Verheiratet ist sie mit dem niederländischen Unternehmer Jorrit Joost Faassen, der unter anderem für die Gazprombank tätig war. Eine Zeitlang sollen sie im niederländischen Voorschoten gelebt haben. 2014 forderten der Bürgermeister der Stadt Hilversum, Pieter Broertjes, und aufgebrachte Bürger die Ausweisung von Woronzowa – als Denkzettel für Putin. Grund war der Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine. Bei dem Unglück, für das Russland verantwortlich gemacht wird, starben 193 Niederländer – ein Großteil davon aus Hilversum. Studiert hat Maria Woronzowa in St. Petersburg Biologie, an der staatlichen Universität hat sie einen Abschluss in Medizin erworben. Wie das russische Magazin "New Times" herausgefunden haben will, promovierte sie 2011 am wissenschaftlichen Endokrinologie-Zentrum. Unter dem Namen Maria Faassen wurden mehrere wissenschaftliche Fachbeiträge zum Thema veröffentlicht. Ihre wissenschaftliche Expertise scheint sich für Woronzowa gelohnt zu haben. Laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wurde sie 2019 per Erlass Putins in den föderalen Rat des staatlichen Wissenschaftsprogramms für Gentechnologie Russlands aufgenommen.

Was weiß man noch?

Gesicherte Erkenntnisse sind selten. So soll Alina Kabajewa sich hauptsächlich in der Schweiz aufhalten und die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen. Auch soll das Paar inzwischen vier Kinder, darunter ein Zwillingspärchen, haben, die alle in der Schweiz zur Welt gekommen sein sollen. Über das Vermögen von Putin gibt es kaum Informationen. Laut Schätzungen beläuft es sich jedoch auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar. Dieser Reichtum soll jedoch auf mehrere Oligarchen verteilt sein, die davon profitieren. Es handelt sich dabei um enge Freunde des russischen Staatschefs. Vermögenswerte, die man Putin zuschreibt, werden über eine gemeinsame Infrastruktur verwaltet. 2018 gab es zumindest einen offiziellen Einblick in Putins Verdienst. Aus der Wahlliste zur Präsidentenwahl 2018 ließ sich ablesen, dass Putin eine 77 Quadratmeter-Wohnung mit einer 18 Quadratmeter großen Garage besitzt. Zu seinem Fuhrpark zählt er demnach zwei Oldtimer des sowjetischen Herstellers GAZ. Sein Gehalt belief sich damals dem Kreml zufolge auf 140.000 Dollar im Jahr, wie das "Manager Magazin" berichtet. Andere Quellen gehen davon aus, dass Putin als Präsident jährlich 283.000 Euro einheimst. Sein Vermögen wurde Anfang Januar noch vom "Vermögen-Magazin" auf satte 36 Milliarden Euro geschätzt. Außerdem soll er eine 82-Meter Yacht besitzen sowie mehrere Luxus-Boliden sein Eigen nennen.

Wie reich Putin ist, kann niemand genau sagen. CC0 / Pixabay / ReneSchulze1984 +3 Bilder

Und wo lebt er? Auch das ist nicht gesichert. 2021 veröffentlichte der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ein Video, auf dem ein gigantisches Anwesen an der Schwarzmeerküste zu sehen ist, mit Parkanlagen, Kirche, Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Kosten: 1,3 Milliarden Euro. Der Kreml bestreitet, dass der Palast Putin gehöre.

Vielmehr sei er Eigentum des Oligarchen Arkadi Rotenberg – ein alter Freund Putins. Offiziell lebt Wladimir Putin in einer 77 Quadratmeter großen Wohnung. Allerdings stehen ihm weitere Wohnsitze zur Verfügung. Darunter ein Anwesen in Nowo-Ogarjowo, eine staatlich gemietete Wohnung in Moskau, eine Residenz in Sotschi, eine weitere in der Region Nowgorod, der Konstantinpalast in Sankt Petersburg sowie eine weitere Residenz in Kaliningrad.

Fazit

Über das Privatleben des mächtigsten Mannes Russland ist so gut wie nichts bekannt und wenig gesichert. Putin versteht es, alle Informationen darüber im Geheimen zu lassen. Das fällt dem Mann, der so gut wie alles in Russland unter Kontrolle hat, nicht schwer.

