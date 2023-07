Auch vor vielen Restaurants machen die Preissteigerungen nicht Halt, da Gastronome sich an die höheren Lebensmittel-, Liefer- und Energiekosten anpassen müssen. So sehr man sich als Gast aber über die Preise aufregen mag: Die Zahlen in der Speisekarte sind nicht willkürlich gewählt. Sternekoch Tim Mälzer hat in einem Interview vorgerechnet, wie mittlerweile für ein gutes Schnitzel verlangt wird.

In Mälzers Restaurant, der "Bullerei" in Hamburg, kredenzt der 52-Jährige neben kulinarischen Eigenkreationen auch Klassiker der deutschen Küche, wie eben das Wiener Schnitzel vom Kalb. Im Interview mit dem Stern rechnete er detailliert vor, wie der Schnitzelpreis in seinem Restaurant zustande kommt.

Wie viel kostet ein Schnitzel mittlerweile? Tim Mälzer verrät es

Schon vor der Zubereitung überschlägt der TV-Koch dabei grob Heizkosten für die Räumlichkeiten, ebenso wie die Beleuchtung und Kühlung und kommt dabei auf 4,80 Euro pro Person. Diese würden schließlich schon "vorgestreckt, bevor du dich überhaupt hingesetzt hast", so Mälzer - und fließen auch nicht in die Endkosten mit ein. Auch das Personal, egal ob Küche oder Service, werden in die Preiskalkulation einbezogen. Knapp ein Drittel des Schnitzelpreises, nämlich 7,20 Euro, decke die Personalkosten für eine einzelne Bestellung.

Dann erst geht es an das Wichtigste: die Zutaten. Bei einem Kilopreis von rund 30 Euro müsse der Gast für 150 Gramm Kalbfleisch ganze 4,50 Euro zahlen. Dazu kommen Butter, Eier, Panade und die Beilage, ein Kartoffel-Gurken-Salat, die dann zusätzlich auf 7,20 Euro kommen.

Dazu kommen noch Pauschalen, von denen der Gast oft gar nichts mitbekommt: Abwasserkosten und GEMA-Gebühren für die Ambiente-Musik im Restaurant müssen schließlich auch gezahlt werden und kosten 2,40 Euro pro Schnitzel.

Insgesamt kommt man so auf Kosten von 21 Euro und 30 Cent - soviel kostet laut Tim Mälzer ein einzelnes Schnitzel in Anschaffung, Zubereitung und Service, bis es überhaupt auf dem Tisch des Gastes landet. Dieser muss dafür dann 24 Euro hinlegen - dadurch macht der Koch also nur 2,70 Euro Gewinn pro Schnitzel. Mälzer findet dafür deutliche Worte: "Das ist kein Geschäft, das ist Blödsinn!" Und betont weiter: "Ich will mir ja am Ende auch noch selbst was auszahlen können."

Aus diesem Grund dürfe ein gutes Schnitzel auch noch deutlich mehr als 24 Euro kosten, zwischen 30 und 35 Euro hält Mälzer für angemessen. "Ein Restaurant ist ein Wirtschaftsunternehmen, kein Wohltätigkeitsverein", macht er dabei klar.

Das scheinen andere Gastronomen ähnlich zu sehen: Der österreichische Koch und Politiker Sepp Schellhorn verlangt so beispielsweise 28 Euro in seinem Lokal, dem "Seehof". Er unterteilt dabei in der Kronen-Zeitung allerdings nur in Personal- (18 Euro) und Lebensmittelkosten (9 Euro).

Mälzers Worte klingen zwar drastisch, sprechen aber das aus, was sich vermutlich die allermeisten Gastronomen denken, wenn sie ihre Preise festlegen. "Niemand kann dir ein Essen für unter 10 Euro hinstellen. Das ist Quatsch!", sagt der Sternekoch zu Billigpreisen in der Gastronomie. Wer gut essen will, muss also in Zukunft wohl noch den ein oder anderen Euro mehr bezahlen.

