TV-Sender ServusTV vor dem Aus in Deutschland

in Deutschland Schon seit geraumer Zeit häuften sich die Gerüchte

Ab Juli: Sender kündigt verändertes Programm an

Aus nach zwölf Jahren: Der Sender "ServusTV" verabschiedet sich zum Jahresende vom deutschen Fernsehmarkt. Nach anhaltender Kritik zieht der Sender nun die Reißleine - und kündigt schon jetzt Programmänderungen an.

Betrieb läuft bis Jahresende weiter - neue Pläne ab 2024

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche, jetzt bestätigen sich die Spekulationen: ServusTV stellt den linearen Sendebetrieb hierzulande ein. Bis zum Jahresende laufe das Programm im Fernsehen noch "uneingeschränkt weiter", bestätigt der Sender aus dem Red Bull Media House gegenüber dem Medienmagazin "DWDL". Danach ist Schluss.

Ab 2024 will sich der Sender neu orientieren und setzt dabei "auf die digitale Verbreitung" seiner Inhalte in Deutschland. Die Inhalte sind dann also nicht mehr im Fernsehen zu sehen, dafür jedoch über das Internet auf der eigenen Videoplattform "ServusTV On" abrufbar.

Änderungen für den österreichischen Markt gibt es hingegen nicht, dort werden sämtliche Inhalte auch in Zukunft linear und digital ausgestrahlt. "ServusTV konzentriert sich künftig verstärkt auf seinen Heimatmarkt", heißt es in einem Statement gegenüber DWDL. Schon jetzt ist der Sender der zuschauerstärkste Privatsender in Österreich.

Erste Änderungen ab Juli - warum der Sender in der Kritik steht

Für das deutsche Nachrichtenportal Welt ist der Rückzug des Senders aus Deutschland ein herber Schlag: Mit dem Rückzug von ServusTV endet auch die gemeinsame Kooperation. Erst seit Jahresbeginn lieferte Welt Nachrichteninhalte an den Privatsender. Dieser strahlte den Nachrichtenblock täglich ab 18 Uhr aus. Bereits ab Juli wird sich das jedoch ändern, die Sendezeit für die Nachrichten soll drastisch reduziert werden. Die Ausstrahlung der zugelieferten Inhalte von Welt beginnt ab Juli erst ab 19.20 Uhr.

In der Vergangenheit war ServusTV durchaus umstritten in Deutschland. Insbesondere während der Corona-Pandemie gab es Kritik an bestimmten Inhalten - vor allem an dem wöchentlichen Format "Der Wegscheider". Dabei handelt es sich um einen satirischen Meinungsbeitrag des Intendanten Ferdinand Wegscheider. Dieser verbreitete "dabei wiederholt falsche oder irreführende Behauptungen", schreibt etwa der Bayerische Rundfunk.

Anfang des Jahres bestätigte die österreichische Medienbehörde KommAustria, "dass Wegscheider mit seiner eigenen Sendung gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe", berichtet merkur.de.