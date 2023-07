Die aktuelle Barbie-Verfilmung bricht weltweit Rekorde. Laut Schätzungen bis zum letzten Sonntag (23.07.2023) hat der Film etwa 155 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) in den USA und Kanada am ersten Wochenende eingespielt. Noch nie konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen.

Und nun gibt es tolle Neuigkeiten für alle Fans der Puppen-Verfilmung. Die Mini-Puppe Polly Pocket soll mit Lily Collins verfilmt werden. Sie könnte vielen als Emily Cooper aus der Netflix-Serie "Emily in Paris" bekannt sein.

Regie und Drehbuch soll Schauspielerin Lena Dunham übernehmen, welche die Schöpferin der bekannten Serie "Girls" ist. Robbie Brenner, Produzentin von "Barbie" und aller weiteren Mattel-Projekte, bestätigt dies gegenüber "Variety". Es gebe ein Drehbuch, das sie als "großartig" bezeichnet. Außerdem seien zwei ihrer "Lieblingsfrauen überhaupt" engagiert worden - Collins und Dunham.

Wie die SZ berichtet, plant der Spielzeughersteller Mattel sogar 14 weitere neue Projekte. Darunter seien "Barney", "Thomas and Friends" sowie "American Girl".

Und wie geht es mit Barbie weiter? Könnte es eine Fortsetzung geben? Regisseurin Greta Gerwig sagt, sie denke gerade nicht über eine Fortsetzung nach: "Im Moment ist das alles, was ich habe."

