"Ruhe in Frieden, liebe Marion! Unsere Gedanken sind bei Marions Familie und den Menschen, die ihr besonders nahe standen", so endete die letzte Folge der RTL2-Sendung "Hartz und herzlich" am vergangenen Sonntag. Es ist eine traurige Nachricht für die Fans der Sozial-Doku: Einer ihrer Lieblinge, die 56-jährige Marion, ist gestorben.

Wie die Bunte berichtet, litt Marion schon lange an der Lungenkrankheit COPD. Schon vor vier Jahren landete sie wegen ihres Leidens auf der Intensivstation und rang mit dem Tod. Damals konnten die Fans noch aufatmen, Marion überlebte knapp. Nun hat sie den Kampf mit der Krankheit verloren.

Mit nur 56 Jahren - "Hartz und herzlich"-Star Marion ist tot

Es ist schon der achte Todesfall unter den Protagonisten der Sendung innerhalb der vergangenen acht Monate. Im vergangenen Jahr mussten die Fans schon von Gudrun, Christa, Heiko und dem Kiosk-Besitzer Jürgen verabschieden. Vor allem aber der Tod der 16-jährigen Lisa-Marie traf viele RTL2-Zuschauer hart. Sie starb Ende November völlig überraschend - woran, das verriet der Sender nicht.

"Hart und herzlich" läuft bereits seit 2016 auf RTL2 und zählt zu den beliebtesten Formaten des Privatsenders. Die Sendung porträtiert das Leben von Menschen am Existenzminimum.

Vorschaubild: © David Tomaseti