Am 29. Dezember 2013 ändert sich das Leben von Michael Schumacher für immer. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit so heftigen Folgen, dass man ihn seitdem nie mehr öffentlich gesehen hat.

Er lebt seit Jahren abgeschirmt am Genfer See. Jahre, in denen Millionen von Fans die Hoffnung nicht aufgegeben haben und die Familie die Privatsphäre des Familienvaters schützt. Über all dem schwebt jedoch die Frage: Wie geht es ihm? Eine Frage, die bis heute quasi unbeantwortet ist - und es wohl auch noch bleiben wird.

Wie geht es Michael Schumacher?

Die letzte detaillierte Mitteilung über Schumis Zustand stammt aus dem Jahr 2014, als er nach Hause an den Genfer See verlegt wurde. Damals habe er "in den vergangenen Wochen und Monaten der Schwere seiner Verletzung entsprechend Fortschritte gemacht, aber es liegt weiterhin ein langer und harter Weg vor ihm".

Schumacher befindet sich seitdem in seinem Schweizer Anwesen in Gland am Genfer See. Dort wurden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um ihm die Reha im abgeschirmten Kreis seiner Familie zu ermöglichen.

Wie stark Schumacher wieder selbst sein Leben bestimmen kann, ist eine Frage, deren Beantwortung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Diese Politik der absoluten Geheimhaltung soll ganz im Sinne des ehemaligen Formel-1-Profis sein. Bereits vor seinem Unfall soll er seine Privatsphäre und die seiner Familie mit allen anwaltlichen Mitteln geschützt haben. Seine Ehefrau Corinna und seine Managerin Sabine Kehm führen dies nun fort. Dass nicht einmal kleine Updates gegeben werden, hat zwei bestimmte Gründe.

Warum nichts über Schumachers Zustand veröffentlicht wird

Ein Grund sei laut focus.de, dass sich durch die Komplexität der Hirnverletzungen keine verlässlichen Prognosen abgeben lassen. Jede Verletzungen hat ihren ganz eigenen Verlauf und Vorhersagen können ab einem bestimmten Punkt nicht mehr seriös getroffen werden - auch nicht von besten Ärzten.

Zudem werden Veränderungen des Gesundheitszustands nur bekannt gegeben, wenn sie tatsächlich dauerhaft sind. Schwankungen seien normal und ein Tag ist womöglich besser als der vorherige - der nächste Tag kann jedoch wieder ganz anders aussehen.

Managerin Sabine Kehm will die Öffentlichkeit außerdem nur informieren, wenn es neue, konkrete Hoffnung auf eine wesentliche Verbesserung seines Gesundheitszustands gibt. Würde Kehm heute eine Pressemitteilung veröffentlichen, müsste sie dies regelmäßig machen. Daher wird man vielleicht nie erfahren, wie es Michael Schumacher aktuell wirklich geht.

