Die frühere RTL-Dschungelkönigin und heutige Mallorca-Sängerin Melanie Müller wird aktuell mit rechtsradikalen Äußerungen konfrontiert, die bei ihrem Auftritt in Leipzig fielen. Zudem wird ihr vorgeworfen, auf der Bühne mehrmals den Hitlergruß gezeigt zu haben. Die 34-Jährige distanziert sich von den Anschuldigungen. Und liefert nun eine Erklärung für das Drama.

In einem Instagram-Video sagte Melanie Müller, sie sei "bestürzt und empört" über die Geschehnisse bei dem gebuchten Auftritt vom 17. September. "Ich möchte mich von derartigen Personen und Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dieses auch aufs Schärfste." Mit Nazis und Rechtsradikalen habe sie nichts zu tun.

Rechte Rufe während Melanie Müllers Auftritt: Was war los?

Bei dem Auftritt seien von einigen Zuschauern Äußerungen mit eindeutig rechtsradikalem und nationalsozialistischem Gedankengut gefallen, betonte die Sängerin. Sie habe sofort darauf hingewiesen, dass dies zu unterlassen sei, einige Personen seien daraufhin des Festzeltes verwiesen worden. "Als es zu weiteren derartigen Äußerungen kam, habe ich meinen Auftritt sofort abgebrochen und die Veranstaltung verlassen."

Kurz nachdem die Vorwürfe die Runde gemacht hatten, sagte die Sängerin ein geplantes Konzert in Dresden ab. Sie hätte dort bei einer Oktoberfest-Veranstaltung am Mittwoch (28. September 2022) auftreten sollen. "In der aktuellen Situation kann ich nicht so einfach in Feierstimmung übergehen", schrieb sie am Dienstagabend (27. September) auf Instagram. "Fakt ist: In mein Publikum gehören keine Nazis."

Nun wurde jedoch bekannt, dass die Polizei die Ermittlungen zum Leipzig-Vorfall ausgedehnt hat, auch ein Videoclip spielt dabei eine Rolle. "Uns ist das neue Video bekannt, weswegen wir unsere Ermittlungen ausgeweitet haben", sagte eine Sprecherin der Landespolizei Leipzig am Mittwochabend. In dem Video, das der Bild vorlag, soll zu sehen sein, wie die Sängerin während ihres Auftritts auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe schnellt. Insgesamt achtmal soll sie den Hitlergruß gezeigt haben.

"Es geht um den Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a StGB", erklärt die Polizei. Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen handeln. Zu den Vorwürfen sagte Müller am Mittwoch der Bild: "Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern ,Zicke zacke zicke zacke', also genau so, wie ich es dort mache."

Melanie Müller und Ex-Mann liefern Statements

Am Abend postete die Sängerin bei Instagram eine weitere Stellungnahme: "Ich wiederhole noch einmal: Ich habe mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut. Ich verurteile das aufs Schärfste." In dem Post wandte sie sich auch direkt an ihre Fans: "Ich bin gerade körperlich ziemlich angeschlagen und werde mich deshalb die nächsten Tage etwas zurückziehen, erholen und versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Mir geht es deshalb wirklich schlecht und ich denke auch an meine Kinder, die ich schützen muss – und die solche Lügen über ihre Mutter nicht lesen wollen.“

Melanie Müllers Ex-Mann Mike Blümer schildert eine ganz andere Situation: Ihm zufolge soll die Sängerin "in rechte Kreise abgerutscht" sein, wie er im Interview mit RTL sagte. "Ich hoffe, dass sie irgendwann ihr Gehirn wieder einschaltet. Ich fasse die ganze Geschichte nicht." Er habe mittlerweile in Absprache mit dem Jugendamt die zwei gemeinsamen Kinder zu sich geholt.

th/dpa