Markus Lanz: Der bekannte TV-Moderator kam durch einige Zufälle zum Erfolg

Neben seiner Moderation hat er noch viele weitere Einnahmequellen

Lanz produziert seine Sendungen selbst

Markus Lanz verdient nicht nur als Moderator, sondern auch als Firmeninhaber und Autor sein Geld. Wir haben die Einkünfte mal genauer beleuchtet.

Werdegang von Markus Lanz: Von Südtirol zur eigenen Talkshow

Markus Lanz wurde in Südtirol geboren und begann nach der Matura, neben seiner Ausbildung zum Kommunikationswirt, ein Volontariat bei Radio Hamburg. Anschließend startete er als Nachrichtensprecher bei RTL Nord.

Ab 1997 folgte dann die Sendung "Guten Abend RTL". Sein Durchbruch war die Vertretung bei Explosiv - Das Magazin 1998/1999. Bei den Zuschauer*innen kam er so gut an, dass er die Sendung anschließend regelmäßig moderierte und 2004 sogar die Redaktionsleitung übernahm. Parallel war er vor der Kamera in weiteren RTL-Formaten zu sehen. 2007 veröffentlichte Markus Lanz, gemeinsam mit Horst Lichter, dessen Biografie.

2008 war Markus Lanz wieder eine Vertretung, diesmal für Johannes B. Kerner, welcher sich in Sommerpause befand. Dies war der Ausgangspunkt für die eigene Talkshow, welche seitdem unter dem Namen "Markus Lanz" dreimal pro Woche ausgestrahlt wird. Weitere Erfolge von Markus Lanz war die Fernsehproduktion "Der Wettlauf zum Südpol" sowie die Moderation von "Wetten, dass..?". Nach nur 16 Folgen wurde die Sendung jedoch wieder eingestellt, seine eigene Talkshow blieb aber bestehen.

Wie viel bekommt er pro Sendung?

Markus Lanz soll im Jahr rund 250.000 bis 500.000 Euro für die Moderation seiner Talkshow erhalten. Das Gesamteinkommen, was er durch alle ZDF-Produktionen mit seiner Beteiligung verdient, wird jedoch deutlich sechsstellig sein.

Durch weitere Moderationen und Buchprojekte erhöht er sein Einkommen zusätzlich. Seine Sendungen produziert er mit seiner eigenen Firma Mhoch2 TV in Eigenregie, weshalb seine Einnahmen an der Show "Markus Lanz" wohl noch höher ausfallen als geschätzt.

Die Produktionsfirma ist zusätzlich noch an weiteren TV-Formaten beteiligt. Zudem hat er seit 2021 einen gemeinsamen Podcast mit Richard David Precht, welcher ebenfalls vom ZDF produziert wird. Auch ist Lanz als Fotograf bekannt. Die Einnahmequellen sind also relativ breitgefächert, weshalb ein eindeutiges Jahreseinkommen kaum schätzbar ist.

Wie reich ist Markus Lanz?

Das gesamte Vermögen von Markus Lanz wird auf rund 10 Millionen Euro geschätzt, wie das Vermögensmagazin berichtet. Hinzu kommt noch der Wert seiner eigenen Firma und weitere Einnahmen, wie Vorträge. Auf Werbung verzichtet Lanz jedoch gänzlich, für Marketing ist er nicht zu haben.

Lanz hat eine beachtliche und vor allem lange Karriere hingelegt, mit der er über viele Jahre hinweg einiges an Geld verdient hat.

Zudem ist noch lange kein Ende in Sicht, weshalb er auch sein Vermögen noch weiter steigern wird. Verheiratet ist er seit 2011 mit Angela Gessmann, die als Wirtschaftswissenschaftlerin ihr eigenes Geld verdient.

