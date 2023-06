Claudia Neumann wird als erste Frau im deutschen Fernsehen das Finale der Champions League kommentieren. Die Journalistin ist für das ZDF bei der Fußball-Partie Manchester City gegen Inter Mailand am Samstagabend (21.00 Uhr) als Reporterin im Einsatz, nachdem sie bereits am vergangenen Samstag das Frauen-Endspiel der Champions League kommentiert hatte. Moderator des Zweiten ist Jochen Breyer, als Experten kommen Per Mertesacker und Christoph Kramer zu Wort. Zum ZDF-Personal der Übertragung aus Istanbul gehören zudem Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe sowie die für Interviews zuständigen Nils Kaben und Eike Papsdorf. Der Vorlauf beginnt um 20.25 Uhr.

Kunden von DAZN können das Endspiel auch bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst schauen. Kommentator ist Uli Hebel. Die Moderation im Studio übernehmen Laura Wontorra und Sebastian Kneißl, im Stadion moderiert Alex Schlüter mit dem Experten Michael Ballack. Die Vorberichte starten bei DAZN um 20.00 Uhr.

Vorschaubild: © Laurent Gillieron/Keystone/dpa