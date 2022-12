Seit über vier Jahren ist Daniel Küblböck verschwunden und wurde inzwischen für tot erklärt. Nun gibt es erneut Gerüchte, dass der Ex-DSDS-Star doch noch leben soll.

Fans diskutieren und in Revolverblättern kursieren Bilder, die Küblböck in Grönland zeigen sollen. Ein echter Hinweis oder nur aufgekochte, alte Gerüchte - was ist dran?

Küblböck sprang in Atlantik und ertrank - oder doch nicht?

Zunächst ein Blick zurück: Am 9. September 2018 verschwand Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff vor Neufundland in Atlantik. Ein Überwachungsvideo zeigte, dass eine Person ins Wasser sprang - mutmaßlich war es Küblböck, der zu etwa jener Zeit verschwand. Eine lange und intensive Suche blieb erfolglos. Im Jahr 2021 schließlich wurde Küblböck für tot erklärt.

Fans und Teile der Familie betrauerten seinen Tod, andere, darunter Ex-Freund Robin Gasser sowie Küblböcks Vater glaubten auch nach der Erklärung des Todes durch ein Gericht noch daran, dass Daniel Küblböck noch lebt. Kurz nach dem Verschwinden sagte damals Gasser: "Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo als Frau lebt. Also das ist auf alle Fälle eine sehr realistische Vorstellung, weil er das ja auch wollte."

An Bord des Kreuzfahrtschiffs präsentierte sich Küblböck nach Aussagen von Gästen damals als Frau, wollte als Lana angesprochen werden. Ein befreundeter Sänger des damals 33-Jährigen sagte nach dessen Verschwinden, dass er mit Küblböck gesprochen hätte und dieser sich entschlossen hatte, eine Transition durchmachen zu wollen, in Zukunft als Frau leben zu wollen. "Ich merkte, dass es ihm guttat, dass ich gesagt habe, dass ich es mutig und klasse finde, dass er sich umwandeln lassen möchte. Er war nicht so fröhlich, wie wir ihn auch aus dem TV oder einige auch privat kennen", so Nico P. damals gegenüber Promiflash. Einige klammerten sich also an die Hoffnung, dass Küblböck seinen Tod zu inszenierte, um ein neues Leben anzufangen in seiner neu gefundenen Identität.

Bilder aus Grönland aufgetaucht - ist das Küblböck?

Nun bekommen diese Theorien neuen Auftrieb. Denn im Internet kursiert ein Foto, das in Grönland gemacht worden sein soll. Es zeigt eine Frau mit braunen, hochgesteckten Haaren, Daunenjacke und Jeansrock. Das Bild ist etwas pixelig, aber genügt Küblböck-Fans, um zu glauben: Das ist der Ex-DSDS-Star und er lebt auf Grönland.

Der Fan-Theorie zufolge ist Küblböck damals von Bord des Kreuzfahrtschiffs gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Seitdem soll er auf Grönland leben. Das Bild, das jetzt im Internet kursiert, soll demzufolge am Morgen des 9. September 2018 aufgenommen worden sein, und zwar beim Besuch von Passagieren des Schiffs in Quaqortoq in Grönland.

Neu ist das Bild nicht - zum ersten Mal ist es bereits im September 2018 durch die Gazetten gewandert. Doch bereits damals war es kein Beweis dafür, dass Küblböck noch lebt. Was es zeigte, war damaligen Erkenntnissen zufolge schlicht und einfach Passagiere des Kreuzfahrtschiffs auf einem Landgang, vor dem Verschwinden Küblböcks. Das Foto zeigt mutmaßlich Küblböck bei diesem Landgang. Kein Hinweis ist enthalten oder auch nur zu erahnen, dass Küblböck an Land blieb. Auch ist das Bild vor dem Verschwinden entstanden - der Landgang fand vor den Geschehnissen am Abend des 9. September statt. So sehr Fans auch auf ein Weihnachtswunder hoffen und sich wünschen, dass Küblböck noch lebt: Das Bild ist weder neu noch ein Beweis. Wie sollte man auch erklären, dass Küblböck nach dem Landgang noch auf dem Schiff gesehen worden ist, was von vielen Zeug*innen bestätigt wurde? Es gilt wohl leider weiter anzunehmen, dass der Ex-DSDS-Star am Abend des 9. September mutmaßlich in suizidaler Absicht in die eiskalten Fluten des Atlantiks stürzte und darin umkam.

Hinweis der Redaktion: In diesem Text verwenden wir den Namen "Daniel" sowie das Pronomen "er" bei der Berichterstattung über Daniel Küblböck. Es gibt Hinweise und Aussagen, dass Küblböck als Frau leben wollte und wohl mit dem Namen "Lana" angesprochen werden wollte. Es gibt hierzu jedoch keinerlei bekannte Selbstaussage, weswegen wir nicht mit Sicherheit sagen können, was die Wünsche des Ex-DSDS-Stars gewesen wären. Hier aufgrund Aussagen Dritter etwas anzunehmen und zu verwenden, wäre nicht im Sinne des Respekts vor der Selbstbestimmung einer Person.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.