Bei einem Konzert der Kelly Family in Halle (Westfalen) ist ein Fan gestorben. Das teilten der Veranstalter Semmel-Concerts und die Kelly Family am Freitagabend (2. Dezember 2022) in den sozialen Medien mit. Schon kurz nach Beginn der Show war es offenbar zu einem medizinischen Notfall bei einem der Besucher gekommen.

Ein ärztliches Notfallteam kümmerte sich um die Person, doch leider vergebens. Die Kelly Family brach das Konzert ab und setzte es auch nach dem Tod des Fans nicht fort. "Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen", heißt es in dem Statement, das die Kelly Family in ihrer Instagram-Story teilte.

Schock für Kelly Family: Fan stirbt bei Konzert

Der Abbruch der Show war aus Sicht der Fans die richtige Entscheidung, wie in den Kommentaren unter dem Facebook-Post zu sehen ist. Einige von ihnen hatten den Vorfall miterlebt. "Ich muss sagen, dass sowas an einem nicht spurlos vorbeigeht", schreibt eine Nutzerin. "Schrecklich so etwas. Mein Beileid an Familie und Angehörige", bezeugt eine weitere Userin.

Was mit den Tickets der Veranstaltung passiert und wie eine Rückabwicklung ablaufen wird, soll noch geklärt werden. Trotz des großen Schocks für die Musiker-Familie findet bereits am Samstag das nächste Konzert statt. Derzeit touren sie mit ihrer Weihnachtsshow durch ganz Deutschland.